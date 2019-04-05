Здоровье

Невероятно, но факт

В 93 года садится на шпагат: рецепты здоровья от самой гибкой возрастной женщиной Украины

С Надеждой Антоновной мы встретились в воскресенье, а это, как правило, время, когда она гостит у дочери Ольги. Открытая, улыбчивая женщина живо рассказывала о себе и, не стесняясь, демонстрировала свои умения. За каких-то несколько дней Надежда Антоновна из обычной украинской пенсионерки превратилась в настоящую спортивную звезду. Женщина признается, что выполняет шпагат более двадцати лет, и это уже не удивляет ни родных, ни соседей. Но как-то внук Данила предложил, чтобы бабушка подала заявку в Национальный реестр рекордов. Надежда Антоновна согласилась. И ей удалось выполнить норматив с первого раза. Теперь, говорит, без темных очков из дома выйти не может, все узнают, приветствуют, а в первое время после того, как зафиксировали рекорд, от журналистов вообще отбоя не было. Ранее в интервью «ФАКТАМ» секретами долголетия поделился 99-летний преподаватель полтавской медакадемии профессор Максим Андреевич Дудченко.

Впрочем, активные занятия спортом в жизни Надежды Антоновны появились, когда ей было за 60. В этом возрасте многие как раз начинают сдавать позиции. У женщины возникли проблемы с желудком, и дочь купила ей путевку в Трускавец. Там Надежда Антоновна открыла для себя дыхание по Бутейко (этот физиотерапевтический метод, предложенный украинским ученым Константином Бутейко в 1960-х годах, применяют для лечения бронхиальной астмы и других заболеваний). С тех пор, уверяет женщина, ее жизнь приобрела совсем другое качество. Она почувствовала себя здоровой.

А когда Надежде Антоновне исполнилось 70 лет, вызов ей бросил внук Данила.

— Он тогда ходил на танцы, — вспоминает Надежда Антоновна. — Я всегда ему говорила, что надо разминаться, делать зарядку. А Данила мне как-то возразил: «Бабушка, какой толк от зарядки, если ты даже на шпагат сесть не можешь». Я задумалась. Начала пытаться, и через несколько месяцев уже сидела на шпагате.

Надежда Антоновна проверила на себе много физических упражнений. Изучала различные практики, в том числе японские. Таким образом постепенно разработала свой индивидуальный комплекс упражнений, позволяющий быть в форме.

Сегодня обычное утро 93-летней женщины начинается с двухчасовой зарядки. Сначала Надежда Антоновна делает себе точечный массаж, растирает ноги. Потом выполняет дыхательные упражнения. Затем идут растяжка, асаны. А еще — отжимания, прыжки, приседания. После женщина выпивает пол-литра воды и занимается повседневными делами.

Как рассказала «ФАКТАМ» руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, Надежда Антоновна благодаря своей спортивной подготовке смогла поразить регистраторов, которые видели уже немало рекордов.

— У нас есть 95-летний теннисист из Харькова, 91-летний киевлянин, который делает упражнения на гимнастических брусьях, а Надежда Антоновна — единственная в Украине может сесть на продольный шпагат в 93 года, — говорит Лана Ветрова. — Важно отметить, что среди основных требований при регистрации рекорда было не просто сесть на шпагат, а выполнить это упражнение чисто, как того требуют нормы. Никакой погрешности на возраст. И женщине это удалось!

— Я вообще считаю, что после восьмидесяти жизнь только начинается, — говорит Надежда Антоновна. — Дети уже стоят на ногах, внуки взрослые, можно и собой заняться.



* Надежда Антоновна заряжает своим оптимизмом всю семью. На фото с дочкой Ольгой и внучкой Галиной

Но не всегда в жизни женщины были такие светлые и беззаботные мысли. Она родилась в 1925 году в глухом селе Широковского района Днепропетровской области. В семье было 14 детей. Выжили только десять.

— Я не могу сказать, что мы нуждались, — вспоминает Надежда Антоновна. — Родители не были богатыми, но держали хозяйство. Мы никогда не слышали, чтобы они ссорились. Каждый из детей знал, что у него есть обязанности: кто-то готовил еду, кто-то младших детей забавлял, кто-то убирал. А на следующий день менялись.

Хорошо помнит Надежда и годы Голодомора.

— Нам ежедневно выдавали по куску хлеба. Для этого нужно было стоять в очереди чуть ли не всю ночь. Обычным людям давали 200 граммов, а шахтерам — 400. Мне очень хорошо врезался в память один из таких дней: стоим мы в очереди, а рядом под забором лежит обессиленный парень лет шестнадцати. И мой дедушка берет свой кусок хлеба, выходит из очереди и идет к тому парню. Чтобы размочить хлеб, просит дать воды, и начинает кормить парня. Я обиделась, мол, почему это дед дал хлеб не мне, а ему. Но сразу стало очень стыдно за свои мысли. И, верите, я потом всю жизнь, когда была возможность, пыталась делиться с ближними.

В начале Второй мировой войны украинцев стали принудительно вывозить на работы в Германию. Забрали даже младшую сестру Надежды. Но Наде удалось остаться: она была мала ростом, и ее приняли за ребенка.



* Юная Надя (в центре) с однокурсницами. Фото сделано в 1941 году

В 16 лет Надежда убежала во Львов к старшей сестре. В этом городе получила профессию ветеринара, вышла замуж и родила сына. Но когда младенцу исполнилось три месяца, муж Надежды умер. После такого потрясения женщина многие годы сомневалась, стоит ли выходить замуж во второй раз. Ведь ей придется выбирать не только мужа, но и отца для своего сына.

— Я очень переживала, сможет ли другой мужчина принять моего ребенка, — рассказывает Надежда Антоновна. — Как я поняла, что это именно тот человек, за которого я смогу выйти замуж? Увидела, как мой будущий муж заботливо вытирал нос чужому ребенку. Вы знаете, это о многом говорит. И я не ошиблась.

Второго ребенка Надежда решилась родить в сорок лет. Дочь Ольга вспоминает, что мама была строгой, но кричала редко.

— Она никогда не мучила нас своими наставлениями, не давала советов, если мы об этом не просили, — говорит Ольга. — А самое страшное наказание детства — когда мама переставала со мной разговаривать.

— Руки я на них никогда не поднимала, — присоединяется к разговору Надежда Антоновна. — Только однажды дала сыну пинка, потому что долго не стригся. Но он рассказал мне, что это мода такая, и я извинилась.

В то время, когда знакомые накапливали состояние, Надежда с мужем и детьми сделали ставку на накопление впечатлений.

— Мама с папой никогда не гнались за квартирами, машинами, одеждой. Наши ценности — это горы, море, путешествия, концерты, спектакли, книги, — с ностальгией вспоминает Ольга. — Мне кажется, благодаря этому я была богаче многих сверстников.

Демократичность бабушки почувствовала на себе и внучка женщины.

— Когда мои родители разводились, я подстриглась наголо, — рассказывает Галина. — Появилась в таком виде у дедушки и бабушки по папиной линии. Они были в шоке, чуть ли не хотели от меня отказаться. А когда я пришла к бабушке Наде, она рассмеялась и говорит: «О, нас тоже так когда-то стригли. Чтобы вшей не было».

В молодости Надежда работала зоотехником, затем — диспетчером на железной дороге, до самой пенсии. Люди, говорит, на жизненном пути встречались разные. Никогда ни на кого не обижалась. Если говорили что-то неприятное, женщина превращала все в шутки и смеялась. Так, говорит, жить значительно легче.

Сейчас, признается, старается вообще избегать общения с негативно настроенными людьми.

— Почти все мои сверстники уже умерли. А с теми, кто немного моложе, мне неинтересно. Они постоянно на что-то жалуются. Я же не люблю нытиков. У тебя есть жизнь — так живи. Делай что-то. Мне лучше с молодежью пообщаться. Дочкины подруги — уже и мои подружки.



* Надежда Антоновна — единственная в Украине, кто может сесть на продольный шпагат в 93 года

По дому Надежда Антоновна хлопочет самостоятельно. Живет с сыном, однако он часто в разъездах, поэтому приготовление еды и другая домашняя работа — ее обязанность.

— Борщ у мамы замечательный, блинчики бесподобные, главное, чтобы сковородка правильная была, — нахваливает маму Ольга. — А как она цветы любит! Так возле них все время и ходит.

Что касается питания, то, как уверяет Надежда Антоновна, никаких диет она не придерживается, но старается себя ограничивать.

— Ем всего понемногу, — говорит женщина. — Очень люблю рыбу. Но чего боюсь больше всего — это переедать. Держу себя в руках.

Страсть Надежды — чтение. Дочь вспоминает, что мама на книги готова была и еду, и одежду променять. Сейчас среди ее любимцев — украинские писатели Мирослав Дочинец и Макс Кидрук. Правда, разглядеть слова в книгах женщине все сложнее. Зрение сильно упало. Еще Надежда Антоновна тренирует память, заучивая стихи. В основном — Леси Украинки и Тараса Шевченко. А еще любит петь. И очень радуется, когда удается поехать во Львов в театр. Чаще всего Надежда Антоновна бывает на спектаклях Львовского академического театра имени Леся Курбаса.

Несколько дней назад внуки уговорили бабушку завести аккаунт в Instagram. Так и подписали: babcia_nadia. Но страницу создали не только для забавы.

— Дело в том, что бабушкин дом уже требует ремонта — крыша течет, — объясняет Галина. — И мы с Данилой подумали: раз наша бабушка такая известная, вдохновляет многих людей и ей есть, что сказать, то, может, стоит попробовать себя в блогерстве. Бабушка согласилась. А там, глядишь, и спонсор найдется, чтобы помочь с ремонтом.



Рецепты здоровья от Надежды Куповец-Шарыгиной

Дыхательная зарядка по Бутейко. Это поверхностное дыхание, благодаря которому уменьшается избыточная вентиляция легких, восполняется дефицит углекислоты. Такие упражнения помогли мне избавиться от постоянного выделения слизи из носа, снять отек суставов и вообще обновить и очистить организм. Эффект наступает быстро. А затем еще и нормализуется масса тела.

Перед тренировкой делаю себе точечный массаж, растираю ноги, чтобы улучшить кровообращение.

Делаю разминку — растяжка с приседаниями и отжиманиями от опоры (каждое упражнение повторяю по 50 раз).

Выполняю пять тибетских упражнений (в Интернете они описаны как «Пять тибетских жемчужин»). Мне они подходят. Комбинирую их с другими упражнениями — по Кацуджо Ниши, по Майе Гогулан. Каждый может создать свой комплекс. Сейчас выполнение упражнений занимает у меня около двух часов, но были времена, когда тратила по четыре часа. Знаете, когда много лет мучаешься и потом находишь то, что тебе помогает, то на это совсем не жаль времени.

После зарядки выпиваю пол-литра воды комнатной температуры.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 87-летнем одессите, который стал чемпионом мира и рекордсменом по плаванию.

Также мы сообщали о том, что одно из ведущих модельных агентств мира IMG Models, которое представляло таких звезд, как Жизель Бюндшен, Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Кейт Мосс, подписало контракт с 97-летней моделью.

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