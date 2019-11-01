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Политика

Судьи не успели дочитать два тома: решение по делу Дубневича отложили

19:36 1 ноября 2019 30
Дубневич
Инф. «ФАКТОВ»

Судебное заседание по избранию меры пресечения нардепу Ярославу Дубневичу, подозреваемому в крупном хищении государственных средств, которое проходило в пятницу, 1 ноября, в Высшем антикоррупционном суде, закончилось безрезультатно.

Суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Дубневичу до 11:30 2 ноября.

«Суд по делу объявляет перерыв на стадии исследования доказательств, еще остается исследовать 2 тома доказательств, до субботы, 2 ноября, 11:30», — цитирует судью «Укринформ».

Напомним, 31 октября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о привлечении Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, а также дала «добро» на задержание и арест. По версии следствия, народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО «Укрзалізниця» на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации теневых схем составили более 93 млн гривен.

Сегодня в ходе судебного заседания девять народных депутатов, среди которых — Виктор Бондарь, Игорь Палыця, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Виктор Балога, заявили о готовности взять Ярослава Дубневича на поруки.

В то же время САП ходатайствует об избрании Дубневичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 93 млн гривен.

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