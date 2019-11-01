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Девять известных нардепов заявили о готовности взять Дубневича на поруки
1 ноября в Высшем антикоррупционном суде проходит судебное заседание по избранию меры пресечения нардепу Ярославу Дубневичу, подозреваемом в крупном хищении государственных средств. Причем девять народных депутатов уже готовы взять его на поруки. Об этом сообщает РБК-Украина.
Дубневича готовы взять на поруки нардепы Виктор Балога, Виктор Бондарь, Игорь Палица, Петр Юрчишин, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Антон Киссе, Сергей Минько, Игорь Колихаєв.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры требуют применить в отношении народного депутата меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативный вариант — внесение 93 миллионов гривень залога.
Ранее сообщалось, что стали подробности обвинения народного депутата Ярослава Дубневича. Его считают причастным к завладению средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзалізниця».
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