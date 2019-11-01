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Отставка Яременко и борьба с отмыванием доходов: чем запомнилась Рада 1 ноября (полное видео заседания)

20:59 1 ноября 2019 128
Рада
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 1 ноября, в Верховная Раде не только рассматривали вопросы, внесенные в повестку дня, но и инициировали отставку председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, который попал в секс-скандал.

Позже стало известно, что Яременко в соцсети сообщил, что написал заявление об уходе с поста главы комитета, но сам текст передаст спикеру Дмитрию Разумкову «только когда и если решение об отставке примет фракция партии «Слуга народа».

Нардеп также сообщил, что сделал это «с целью спасения украинского парламентаризма» и, «учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента».

Депутаты в первом чтении проголосовали за проекта закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов.

В законе предусматривается повышение планки осуществления мониторинга со 150 тысяч гривен до 400 тысяч гривен и повышение ответственности за нарушение.
При этом глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев пообещал ко второму чтению изъять все пункты законопроекта, которые касаются полномочий СБУ по осуществлению проверок бизнеса, а также пересмотреть размеры штрафов.

Также был рассмотрен законопроект о развитии и поддержке малого и среднего бизнеса. Это было второе голосование по документу.

Кроме того, нардепы работали над проектом постановления о проведении 4 декабря 2019 года парламентских слушаний «Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения».


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нардепы приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год.

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