Жуткое убийство подростка в Прилуках: появились новые подробности трагедии

Происшествия

В истории гибели 14-летнего школьника Дениса Чаленко в Прилуках, которая всколыхнула весь город, появились новые детали и подробности.

Как сообщает OBOZREVATEL, в пятницу, 1 ноября, отец погибшего Дениса, Виктор Чаленко привез тело сына в Киев на дополнительную экспертизу. Он увидел признаки того, что сын дрался — были сбиты кулаки, надорвано ухо.

По словам отца, в трагический день 29 октября ушел из дома на тренировку на тренировку, но не дошел туда. С 7 часов вечера телефон сына не отвечал. Родители беспокоились и отец бросился искать Дениса. Во время поисков ему позвонил следователь и пригласил на опознание.

«Я бросился к рельсам, а там Денис, и уже весь холодный. Я сам его всего ощупал — он был холодный как камень. Ухо надорвано, пробит череп», — в отчаянии вспоминает отец.

По словам отца мальчика, полицейские не торопились проводить следственные действия, двое сидели в машине и клацали на телефоне, еще двое курили недалеко от тела ребенка. Собака сидела в машине, ее даже не пускали по следу, пока мужчина не стал возмущаться.

Отец рассказал, что по словам врача, осматривающего тело ребенка, парень умер давно, а не сразу после того, как прошел поезд, где на рельсах нашли его тело.

В полиции его же уверяли, что парень шел по рельсам под кайфом, в наушниках и его сбил дизель.

Машинист поезда также подтвердил, что ребенка не сбивали — на локомотиве нет никаких следов.

Отец вспомнил, что накануне смерти, вечером, Денис рассказал отцу, что ему угрожает один парень. Он сказал, что конфликт у них произошел неделю назад, тот парень оскорбил девочку, но Денис за нее вступился. И показал переписку с парнем, его фото.

«Это некий Андрей Т. Он старше Дениса, учится в СПТУ. Потом мне рассказали, что они вроде договорились встретиться 30 октября возле школы, чтобы устроить такую спортивную борьбу в боксерских перчатках, Денис занимался боксом. Но видимо, все произошло раньше, 29 октября. Я говорил Денису, чтобы он не дрался, и он мне пообещал. Я с детства учил его стоять за себя, а теперь жалею, лучше был тихонько сидел и был бы жив», — приводит издание слова отца Дениса.

Свидетели утверждают, что красную «девятку» Андрея Т. в день убийства видели в городе.

Сам отец с родственниками осмотрели место, где нашли тело Дениса, и все вокруг, и нашли улики, по которым выстроили свою версию трагедии.

«Возле железнодорожных путей есть следы от протекторов машины. Видимо, они туда его привезли, вытащили и положили на пути. Он так и лежал, на боку между рельсами, поезд его даже не задел. Вокруг есть следы крови, как его туда тащили. У нас все знают время, когда по этим путям проходит поезд — 21.30.

До него они видимо держали его недалеко, на огороде, где была кукуруза. Там на кустах, на кукурузе мы тоже нашли капли крови. Земля вокруг утоптана плотно, а в одном месте кусочек перекопан, кто-то что-то скрывал. Один Андрей Т. не мог этого сделать, ему помогал кто-то постарше», — уверен отец парня.

Адвокат родителей Дениса Владимир Билык подтверждает, что следствие велось непрофессионально.

Как сообщали «ФАКТЫ», после того как история получила огласку, а местные жители пришли под отделение полиции требовать расследования, тело Дениса отдали для проведения дополнительной экспертизы. А глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что расследованием смерти Дениса Чаленко будут заниматься лучшие столичные следователи.

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