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Под Хмельницким разбился рейсовый автобус: первые детали и фото с места аварии
В субботу, 2 ноября, около 11 часов утра на окраине села Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло ДТП с рейсовым автобусом. Ранее в Киеве в аварию попало маршрутное такси, у которого на ходу отвалилась задняя ось.
Как сообщили в Хмельницком областном главке полиции, автобус, который двигался по маршруту Залесье-1 — Каменец-Подольский, съехал в кювет и перевернулся.
В результате опрокидывания машины, 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.
По предварительной информации, в автобусе заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии, отмечают в полиции, можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Одессе, в котором фура застряла под железнодорожным мостом. А также писали об авариях, в которые попали украинцы в странах ЕС.
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