24.64 / 24.90 27.39 / 27.76
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Альварес – Ковалев: судейские записки на момент остановки боя

9:32 3 ноября 2019 329
Альварес – Ковалев: судейские записки на момент остановки боя
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В Лас-Вегасе на ринге MGM Grand Arena мексиканец Сауль Альварес (53 победы, 36 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) отобрал чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева (34 победы, 29 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья).

Согласно судейским запискам на момент нокаута, у южноамериканца было минимальное преимущество над своим соперником. Двое судей, Дэйв Моретти и Джули Ледерман, отдавали предпочтение Альваресу (96:94), а вот Дон Трелла видел ничью (95:95).

Примечательно, что мнения всех трех судей сходились в шести раундах: в четырех из них, с 4-го по 7-й, они единогласно отдали преимущество Альваресу, в двух, в 3-м и 8-м, лучше на их взгляд был Ковалев. При этом девятый и десятый раунды, предшествовавшие нокауту в 11-м, также раздельным решением были отданы россиянину.

«Мы знали, что мне понадобится пять или шесть раундов, чтобы вкатиться в бой. Мое большое уважение Сергею, он великий воин, но мы выполнили план на бой. Поединок начался с задержкой, однако мы добились успеха. Я планирую вернуться в 160 или 165 фунтов. Правда, сейчас мне нужно отдохнуть. Посмотрим, какие возможности появятся дальше. Мы выберем лучшую для нас опцию. Я жажду больших боев. Хочу подарить Мексике еще больше побед», — отметил после поединка Альварес.

Онлайн-трансляция боя

Видео нокаута

Полное видео боя

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко стал почетным послом Олимпиады-2020 в Токио.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Гарик Харламов

Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)

Пугачева, Орбакайте и Никита Пресняков

Пугачева поссорилась с Орбакайте из-за внука: что произошло

Въезд в Донецк

Беспощадный «русский мир»: в сети сравнили фото Донецка до и после оккупации

заворотнюк

Болезнь Заворотнюк: в России впервые подтвердили, что у актрисы рак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер