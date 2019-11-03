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- 09:32 Альварес – Ковалев: судейские записки на момент остановки боя
Альварес – Ковалев: судейские записки на момент остановки боя
В Лас-Вегасе на ринге MGM Grand Arena мексиканец Сауль Альварес (53 победы, 36 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) отобрал чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева (34 победы, 29 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья).
Согласно судейским запискам на момент нокаута, у южноамериканца было минимальное преимущество над своим соперником. Двое судей, Дэйв Моретти и Джули Ледерман, отдавали предпочтение Альваресу (96:94), а вот Дон Трелла видел ничью (95:95).
Примечательно, что мнения всех трех судей сходились в шести раундах: в четырех из них, с 4-го по 7-й, они единогласно отдали преимущество Альваресу, в двух, в 3-м и 8-м, лучше на их взгляд был Ковалев. При этом девятый и десятый раунды, предшествовавшие нокауту в 11-м, также раздельным решением были отданы россиянину.
«Мы знали, что мне понадобится пять или шесть раундов, чтобы вкатиться в бой. Мое большое уважение Сергею, он великий воин, но мы выполнили план на бой. Поединок начался с задержкой, однако мы добились успеха. Я планирую вернуться в 160 или 165 фунтов. Правда, сейчас мне нужно отдохнуть. Посмотрим, какие возможности появятся дальше. Мы выберем лучшую для нас опцию. Я жажду больших боев. Хочу подарить Мексике еще больше побед», — отметил после поединка Альварес.
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