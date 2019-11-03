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Туалет-будуар: сеть насмешило новшество в украинском поезде
В сети опубликовали фото туалета в вагоне поезда Одесса-Харьков. Пользователи активно комментируют грязь и обшарпанность туалета в сочетании с чистыми шторами.
«Туалет-будуар. Поезд Одесса-Харьков», — написал пассажир, опубликовавший фото.
«Грязно очень и пошарпано. Впрочем, как и в большинстве вагонов УЗ», — написал один из пользователей в комментариях.
«И ещё тюль зафиксирована пакетами от постели», — заметил второй.
«Вся страна в одном фото!» — подметил третий.
Отметим, что грязные туалеты — далеко не главная опасность, которая подстерегает пассажиров украинских поездов. Так, недавно в Житомирской области на ходу загорелся дизельный поезд сообщением Житомир-Коростень. В момент возгорания в нем находились пассажиры.
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