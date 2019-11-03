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Общество и люди

Туалет-будуар: сеть насмешило новшество в украинском поезде

0:16 4 ноября 2019 54
Поезд
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали фото туалета в вагоне поезда Одесса-Харьков. Пользователи активно комментируют грязь и обшарпанность туалета в сочетании с чистыми шторами.

«Туалет-будуар. Поезд Одесса-Харьков», — написал пассажир, опубликовавший фото.

«Грязно очень и пошарпано. Впрочем, как и в большинстве вагонов УЗ», — написал один из пользователей в комментариях.

«И ещё тюль зафиксирована пакетами от постели», — заметил второй.

«Вся страна в одном фото!» — подметил третий.

Отметим, что грязные туалеты — далеко не главная опасность, которая подстерегает пассажиров украинских поездов. Так, недавно в Житомирской области на ходу загорелся дизельный поезд сообщением Житомир-Коростень. В момент возгорания в нем находились пассажиры.

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