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Спорт

«Динамо» (Загреб) – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

21:37 3 ноября 2019 72
«Динамо» (Загреб) – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 6 ноября, донецкий «Шахтер» проведет поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чемпиона Хорватии — загребского «Динамо». Матч пройдет в Загребе на стадионе «Максимир», способном вместить чуть более 35 тысяч болельщиков, начало — в 22:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «ДИНАМО» ЗАГРЕБ — «ШАХТЕР»

В поединке, который прошел две недели назад в Харькове, была зафиксирована результативная ничья — 2:2 (Коноплянка, 16, Додо, 75 — Ольмо, 25, Оршич, 60, с пенальти). Каждая из команд проявила характер, поэтому ожидаем яркий результативный футбол и в предстоящем матче.

Ведущие букмекеры отдают небольшое предпочтение загребскому «Динамо», предлагая следующие коэффициенты.

«Фаворит Спорт»: победа «Динамо» — 2,24, ничья — 3,45, победа «Шахтера» — 3,15.

«Марафон»: победа «Динамо» — 2,31, ничья — 3,54, победа «Шахтера» — 3,22.

Parimatch: победа «Динамо» — 2,31, ничья — 3,50, победа «Шахтера» — 3,15.

William Hill: победа «Динамо» — 2,25, ничья — 3,40, победа «Шахтера» — 3,10.

Bet365: победа «Динамо» — 2,15, ничья — 3,40, победа «Шахтера» — 3,25.

Отметим, что в другом матче группы C, в которой выступает «Шахтер», итальянская «Аталанта» с Русланом Малиновским в составе, забившим свой первый мяч в Лиге чемпионов, примет английский «Манчестер Сити».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» без ряда лидеров забил три мяча в ворота «Карпат».

Фото ФК «Шахтер»

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