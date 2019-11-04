В Киеве объявлено штормовое предупреждение: чего опасаться жителям столицы

Украина

Штормовое предупреждение, которое метеорологи объявляли по всем регионам Украины, сохранится Киеве и в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В первый день новой рабочей недели в столице ожидаются порывы ветра 15−20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра, укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, украинцев ждет по-настоящему апрельское начало новой недели. Наша страна станет одной из самых теплых в Европе.

О том, когда ожидать первых морозов и снега, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Холодно, ветрено и ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».

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