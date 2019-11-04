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Аномально теплая осень: в Киеве побит первый температурный рекорд ноября

16:13 4 ноября 2019 117
Аномально теплая осень: в Киеве побит первый температурный рекорд ноября
Инф. «ФАКТОВ»

Ноябрь 2019 года уже ознаменовался первым температурным рекордом. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Напомним, октябрь 2019 года побил четыре температурных рекорда и стал одним из самых теплых с 1881 года.

Так, после полудня 4 ноября максимальное значение атмосферной температуры в Киеве составило 14,9º С, что оказалось выше предыдущего максимума, зафиксированного 4 ноября 1957 года.

Более того, учитывая высокую температуру воздуха, метеорологи считают вероятным и превышение рекорда среднесуточной температуры воздуха в ноябре, державшийся с 1996 года.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сравнила начало ноября 2019 года с апрелем.


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