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Супертеплая осень побила в октябре сразу четыре рекорда в Украине
Прошедший октябрь ознаменовался в Киеве ярким «бабьим летом» и несколькими температурными рекордами. По данным климатологов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в столице второй месяц осени был теплым и сухим.
Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составляла + 11,1° С, что выше климатической нормы на 3 градуса. В рейтинге самых теплых с 1881 года октябрь 2019 занял седьмую позицию.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, теплее было 14 октября, на третий день «бабьего лета». В этот день максимальная температура воздуха после полудня достигла + 24,3° С.
Во время нынешнего «бабьего лета» побиты 4 температурных рекорда.
Самым холодным было 31 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,3° С.
По данным метеорологов, характерной особенностью нынешнего октября было то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые сократили «бабье лето».
В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало лишь 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.
Напомним, 16 октября Украина была одной из самых теплых стран в Европе.
Как сообщают синоптики, в Киеве суббота будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет + 5 + 8 градусов. В воскресенье в столице — сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10 +12 градусов.
Потеплеет и в других регионах. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, к 5−6 ноября в некоторых областях температура поднимется до +20 градусов.
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