Террорист Гиркин внезапно признал, что Россия убивает Донбасс

Украина

Российский «реконструктор» Стрелков-Гиркин, который в числе первых вместе со своими вооруженными бандитами приехал на украинский Донбасс, вдруг признал, что Россия превращает регион в сточную канаву и непригодное место для жизни.

Об этом боевик заявил в эфире пропагандистского канала «РОЙ-ТВ», отметив, что ситуацию якобы усугубляют «руководители» -«откровенные уголовники» как Денис Пушилин.



«Там просто клоака! Там не ад — в аду горит огонь, черти бегают. А здесь клоака, безнадежная, грязная, вонючая, унылая клоака. Вот во что превратили Донбасс! Делается все, чтобы превратить это в полный отстойник, вонючую канаву. Когда ставят руководить „республикой“ конченного патентованного жулика! Его шеф сидел в России в тюрьме, Пушилина. Он ставит точно таких же. Там клеймо ставить негде из-за уголовных преследований за жульничество включительно!» — заявил террорист.

Напомним, ранее Стрелков (Гиркин) открыто говорил, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением Донбасса. При этом российский террорист не считал себя бандитом и утверждал, что не занимался грабежами на Донбассе. В жульничестве и вранье обвинил Гиркина другой россиянин, бывший так называемый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай, который в эфире росТВ сказал, что лично привозил из Москвы Гиркину значительные суммы иностранной валюты, которые тот якобы присваивал себе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter