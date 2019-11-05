Шоу-бизнес

Кинообзор

«Доктор Сон» по Стивену Кингу и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

В украинский прокат выходят семь новых фильмов, причем два из них сняты отечественными кинематографистами. Это драма «Домой» и авантюрная комедия «Неприятность на 5 Baksiv». Для похода в кино все семьей прокатчики предлагают два полнометражных мультфильма — «Сельма в городе призраков» и «Тролль: история с хвостом», а также австралийскую драму «Гонка на миллион». Поклонники Стивена Кинга дождались, наконец, экранизации его романа «Доктор Сон», который является продолжением легендарного «Сияния». В картине «Тайны райских холмов» (смесь психологического триллера и фэнтези) американская актриса Эмме Робертс сможет показать, что она достойно продолжает дело своих знаменитых родственников — отца Эрика Робертса и тети Джулии Робертс (читайте в «ФАКТАХ» интервью с актрисой «Обожаю высокие каблуки, а ходить на них так и не научилась»).

«Домой»

(6+, Украина, Limelite, «Артхаус Трафік», драма, бюджет — 20 миллионов грн)

Премьера картины «Домой» режиссера-дебютанта Наримана Алиева (раньше снимал короткометражные фильмы) состоялась в мае на 72-м Каннском международном кинофестивале. Украинская драма была включена в конкурсную программу «Особый взгляд». Затем фильм показали на 10-м Одесском международном кинофестивале в июле. Там он стал одним из победителей. «Домой» также участвовал в конкурсных программах 15-го Бухарестского кинофестиваля и бельгийского кинофестиваля Filmfestival Oostende. В настоящее время Украинский оскаровский комитет включил картину в список претендентов от нашей страны на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм».

Главный герой этой драмы — крымский татарин. После незаконной аннексии Крыма Россией он оказывается разделен со своими сыновьями, которые уехали в Киев. Старший из них умирает. Отец отправляется в украинскую столицу, чтобы забрать его тело и похоронить по мусульманским традициям в родной земле. И он хочет, чтобы ему помог в этом непростом путешествии младший сын…

Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

«Неприятность на 5 Baksiv»

(12+, Украина, MMD UA, комедия, бюджет — 8,4 миллиона грн)

Два друга и партнера по стартапу 5BAKSIV.NET попадают в крупную неприятность. Их подозревают в убийстве, которого они не совершали. В попытке выпутаться из этой ситуации они обращаются за помощью к мелкому аферисту. А тот, желая извлечь из всего личную выгоду, получает в ответ одни проблемы. В этот раз настолько серьезные, что и за ним, и за горе-друзьями начинают охотиться криминальный авторитет со своими головорезами, полиция и прочие силовые структуры.

Снял эту молодежную авантюрную комедию Мирослав Латик. Главные роли исполнили Дмитрий Хомяк, Денис Пасечный, Никита Бычков-Андриевский. Также в картине сыграла легендарная Ада Роговцева.

«Сельма в городе призраков»

(6+, Мексика, Metacube, анимационный фильм для семейного просмотра)

В оригинале этот мультфильм называется «День мертвых». Есть такой очень популярный в Мексике праздник, чем-то похожий на Хэллоуин. В этот день происходят самые невероятные вещи.

Главная героиня картины — 16-летняя Сельма. Она живет в городе Санта-Клара. Девочка ничего не знает о своих родителей. У нее есть два старших брата, но и они понятия не имеют, куда делись отец и мать. Однажды, незадолго до Дня мертвых, братья находят магическую книгу, которая может помочь им с Сельмой узнать правду о семье…

Мультфильм участвовал в нескольких международных кинофестивалях в нынешнем году. В частности, его с успехом показывали в Шанхае и Сеуле. Снял картину режиссер Карлос Медрано.

«Тролль: история с хвостом»

(6+, Канада — Норвегия, Sagatoon AS, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 14 миллионов долларов)

Злые силы пытаются захватить власть в стране троллей Эвроде. Они превращают короля Грома в камень. У принца Трима есть только три дня, чтобы спасти отца и все королевство. Отважный маленький тролль собирается в полное опасных приключений путешествие вместе со своими верными друзьями…

Снял мультфильм канадский режиссер Кевин Мунро («Черепашки-ниндзя»).

«Тайны райских холмов»

(Испания — США, Samuel Goldwyn Films, фэнтези, триллер, бюджет — 7 миллионов долларов)

В недалеком будущем общество разделилось на две группы. Первая — избранный правящий класс, вторая — низший класс. Когда девушка из избранных влюбляется в обычного парня и поэтому отказывается выходить замуж за жениха, которого выбрали родители, ее отправляют в «Райские холмы». Это заведение расположено на тропическом острове. Здесь учат приличным манерам девушек из избранных семей. Однако остров оказывается на таким уж «райским»…

Картину сняла дебютантка Элис Уоддингтон. Главные роли исполнили Эмма Робертс («Нерв», сериал «Американская история ужасов»), Милла Йовович («Обитель зла»), Аквафина («Восемь подру Оушена»), Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»).

«Гонка на миллион»

(12+, Австралия, Screen Australia, биографическая драма)

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о Мишель Пейн, которая в 2015 году вошла в историю как первая женщина-жокей, выигравшая самый престижный скаковой трофей в Австралии — Кубок Мельбурна, которому уже 150 лет.

Сняла картину популярная австралийская актриса Рэйчел Гриффитс («По соображениям совести»). Это ее режиссерский дебют. Роль Мишель досталась актрисе Терезе Палмер («Берлинский синдром»). Ее отца и тренера сыграл известный актер Сэм Нил («Парк юрского периода»). В Австралии картина собрала в прокате 6,9 миллиона долларов.

«Доктор Сон»

(16+, США, Warner Bros., ужасы, психологический триллер)

Фильм является экранизацией одноименного романа Стивена Кинга, вышедшего в 2013 году. Книга является продолжением одного из самых известных произведений этого американского писателя — романа «Сияние». В 1980 году культовый режиссер Стэнли Кубрик с успехом экранизировал его. Фильм давно стал современной киноклассикой и был растащен на многочисленные цитаты другими режиссерами. «Сияние» Кубрика входит в различные списки лучших картин в истории мирового кинематографа. Главную роль в картине блестяще исполнил Джек Николсон. Она по праву считается одной из лучших работ знаменитого актера.

Очевидно, что снять более-менее достойный сиквел было непросто. За эту задачу взялся американский режиссер Майк Флэнаган («Призраки дома на холме»). Кингу экранизация понравилась. Отметил работу молодого коллеги и известный режиссер Уильям Фридкин («Изгоняющий дьявола»). Главную роль в фильме исполнил британский актер Юэн Макгрегор, звезда культовых картин «На игле» и «Звездные войны».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме «Терминатор: Фатум» и других картинах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter