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Кинообзор

«Терминатор: Фатум» со Шварценеггером и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли шесть новых фильмов, в том числе комедия «Кошмарный директор, или Школа № 5», снятая отечественными кинематографистами. Премьерой недели, безусловно, является голливудский боевик «Терминатор: Фатум» с Арнольдом Шварценеггером. Любителей аниме ждет встреча с одним из лучших фильмов последних лет, снятых в этом жанре — «Дитя погоды». Поклонники Брюса Уиллиса, Эдварда Нортона и Алека Болдуина смогут увидеть всех троих в триллере «Сирота Бруклин». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

«Терминатор: Фатум»

(16+, США, Paramount Pictures, фантастика, боевик, бюджет — 185 миллионов долларов)

Поклонники «Терминатора» ликуют! Культовый персонаж в исполнении Арнольда Шварценеггера вернулся на большой экран. Это уже шестой фильм о киборге Т-800, который путешествует во времени.

В первом фильме (1984 год) Арни сыграл бездушного убийцу, который преследует простую американку Сару Коннор. Он должен убить Сару, чтобы она не родила Джона Коннора, который в будущем спасет человечество в войне против роботов. Во второй части («Терминатор-2: Судный день», 1991 год) киборг оказывается уже положительным персонажем. Теперь он, наоборот, защищает Сару и ее сына от другого робота-убийцы, более современного и могучего, чем сам Т-800.

Первые две части снял Джеймс Камерон. Позже он станет режиссером «Титаника» и «Аватара» — картин, которое долгое время были самыми кассовыми в истории. Только в 2019 году «Аватар» уступил первое место блокбастеру «Мстители: Завершение».

К следующим трем частям «Терминатора» Камерон отношения не имел. Истинные поклонники считают, что эти фильмы («Треминатор-3: Восстание машин», «Терминатор: Да придет спаситель», «Терминатор: Генезис») к оригинальной серии никакого отношения не имеют. А вот «Фатум» — это настоящее продолжение! Камерон здесь выступил в качестве продюсера. Он также подкинул сценаристам несколько ценных идей. А снял фильм режиссер «Дэдпула» Тим Миллер. Вернулась в проект и Линда Гамильтон, актриса, сыгравшая в двух первых частях Сару Коннор.

Действие фильма происходит через 20 лет после событий, показанных в «Судном дне». Таким образом, «Фатум» является прямым продолжением второй части, если рассматривать эту историю в хронологическом порядке. Недавно «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Арнольдом Шварценеггером, в котором знаменитый актер подробно рассказал, как снимался новый «Терминатор».

«Кошмарный директор, Или школа № 5»

(12+, Украина, UFD, комедия)

Заместителя начальника колонии уволили с работы. От него ушла жена. У него есть единственный способ восстановиться на прежней службе. Для этого необходимо несколько месяцев поработать директором школы в родном городе. Казалось, что тут такого сложного? Вот только школа оказалась проблемной…

Комедию сняла дебютантка Мила Погребиская. Главную роль сыграл актер Сергей Фролов, известный по фильму «Тайный дневник Симона Петлюры». В картине небольшие роли исполнили певица и фотомодель Даша Астафьева и певец Виктор Павлик.

«Дитя погоды»

(12+, Япония, Toho, анимационный полнометражный фильм, бюджет — 126 миллионов долларов)

Картину снял известный японский аниматор Макото Синкай («Твое имя»). «Дитя погоды» прекрасно прошла в мировом прокате, собрав 136,7 миллиона долларов. Япония выдвигала в 2019 году этот мультфильм на соискание премии «Оскар».

Главный герой — старшеклассник, который переезжает из своего города в Токио. Ему удается устроиться на работу в журнал, пишущий о необычных сверхъестественных явлениях. Юношу интересует, почему в Токио все время идет дождь…

«Сирота Бруклин»

(16+, США, Warner Bros., триллер, криминальная драма, бюджет — 26 миллионов долларов)

Картина является экранизацией одноименного известного романа американского писателя Джонатана Летема (1999 год). В качестве режиссера выступил популярный голливудский актер Эдвард Нортон («Невероятный Халк», «Бойцовский клуб»). Он же сыграл главную роль — частного детектива, который пытается самостоятельно расследовать убийство своего детдомовского воспитателя, случившееся много лет назад.

В картине снялись звезды Голливуда Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Уиллем Дефо. Фильм сделан в жанре неонуара, отличительной чертой которого является пессимизм.

«Игра с огнем»

(18+, США, Momentum Pictures, триллер)

На автомобильную заправку врывается вооруженный грабитель. Официантка, работающая там, пытается наладить с ним контакт.

Фильм является режиссерским дебютом в кино Майка Гана, который ранее снимал короткометражки и сериалы. Главные роли исполнили австралийская Тильда Кобхэм-Херви (сериал «Барракуда»), американский актер Джон Хатчерсон («Голодные игры»), британская модель Сьюки Уотерхаус («Гордость и предубеждение и зомби»).

«Дух ведьмы»

(16+, Канада, Gearshift Films, фильм ужасов)

Компания молодых людей отправляется на внедорожнике в горы покататься на сноубордах. Ребята сбиваются с пути. Вскоре они понимают, что ездят по замкнутому кругу. Но это не самое страшное, что их ожидает…

Снял картину канадский актер и режиссер Джордан Баркер («Топь»). Главные роли сыграли Ханна Косулька (сериал «Изгоняющий дьявола»), Александр де Жорди (сериал «Расследования Мердока»), Крейг Арнольд (сериал «Импульс»).

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