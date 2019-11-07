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Подрыв Mercedes в Киеве: стало известно о состоянии пострадавших
Во время взрыва Mercedes представительского класса в Киеве погиб не водитель, а сотрудник полиции охраны. Водитель и пассажир получили травмы, сообщает «УНН».
Сообщается, что сержант полиции охраны (1976 года рождения) скончался на месте происшествия. У бизнесмена — сотрясение головного мозга и травма грудной клетки. У водителя — закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, осколочные ранений нижних конечностей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», взрывчатку на крышу автомобиля подложил мотоциклист. Полиция ввела в столице и Киевской области план «Сирена».
Позже в сети сообщили, что пострадавший бизнесмен — директор фармацевтической компании Игорь Сало.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!