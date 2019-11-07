Украина

Он очень устал: стало известно о серьезной проблеме с мостом Патона в Киеве

Институт электросварки констатировал огромные проблемы с Мостом Патона в Киеве. Представитель Института Валерий Позняков отметил, что еще в 2018 было проведено обследование конструций моста, по итогам которого сделали неутешительные выводы. Напомним, знаменитый «стеклянный мост» в Киеве недавно разбил маленький ребенок.

«Результаты обследования — мост находится в критическом состоянии, он неработоспособен. Там же было приписано, что у него количество лет эксплуатации — ноль», — рассказал ученый на заседании транспортной комиссии Киевской городской администрации.

Он напомнил, что после получения вывода была созвана группа, которая начала разрабатывать смету на реконструкцию моста, однако в связи с тем, что мост является памятником архитектуры, эти работы приостановились.

Тем не менее Институт имени Патона провел собственное исследование одного прогонного строения, чтобы проверить состояние металлических конструкций. Оказалось, что в отдельных местах толщина металла нижнего пояса при положенных 14 мм сократилась до 5 мм.

В сложившихся условиях ученые предлагают провести реставрацию моста с приспособлением к современным условиям эксплуатации. В таком случае возможно даже расширить мост с обустройством дополнительных полос.

А пока финансирование для масштабных работ не выделено, Институт предлагает срочно начать меры по прекращению дальнейшей коррозии. Для этого нужно срочно очистить все металлические конструкции от строительного мусора, загерметизировать протекающие места возле столбов и лотки под деформационными швами.

Напомним, в середине сентября в Киеве произошла попытка вооруженного захвата Моста метро. На преступление пошел бывший боец АТО, уроженец Крыма Алексей Белько.



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