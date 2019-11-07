- 15:55 Зеленский забраковал закон о верификации пенсий и соцвыплат и вернул его в Раду
- 15:35 Арсен Мирзоян выпустил свое оружие
- 15:34 В Киеве на Броварском проспекте ограничили движение транспорта: схема ремонта
- 15:28 Апелляционный суд отказался смягчить приговор одесскому живодеру, мучившему животных
- 15:25 Чтобы Тарапунька и Штепсель не уехали из города, зрители перегородили железную дорогу
- 15:24 Где смотреть онлайн «Копенгаген» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 15:24 Колят неизвестные лекарства: Денисова сообщила о резком ухудшении состояния узника Кремля Шумкова
- 15:14 В ход шли дымовые шашки: возле общежития в Киеве устроили масштабную потасовку
- 15:08 День ангела Дмитрия: открытки, поздравления, смс
- 15:01 «Чтобы не кричал»: в центре Николаева сироты-лицеисты зверски убили прохожего
- 14:58 Синоптики предупредили украинцев о сильном тумане
- 14:49 На Ланжероне в Одессе горит элитная гостиница: фото и видео с места происшествия
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян, который ранее написал песню для любимой Тони Матвиенко, представил новый трек. Он выпустил совместную с Олегом Собчуком песню «Іграшкова зброя», которая войдет в пятый студийный альбом «Інгредієнт».
Идея творческого эксперимента пришла к Мирзояну во время спектакля Ladies Night, в котором артисты играли вместе. Тогда были написаны слова и музыка, вот только для дуэта не хватало еще одного настоящего рокера. По словам Арсена, этот трек — иллюстрация их дружбы с Олегом.
«Содержание — в песне, выводы каждый сделает свои «, — лаконично прокомментировал Мирзоян новую работу. Впрочем, история создания трека напомнила о еще одном факте из жизни артиста: он увлекается живописью. И обложку к песне «Іграшкова зброя» написал собственноручно.
Ранее свою новую работу, яркий клип Elefante представила Настя Каменских. Сейчас она занимается раскруткой своего творчества в Мексике, посещая телешоу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!