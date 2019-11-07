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Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)

15:35 7 ноября 2019 71
Арсен Мирзоян
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян, который ранее написал песню для любимой Тони Матвиенко, представил новый трек. Он выпустил совместную с Олегом Собчуком песню «Іграшкова зброя», которая войдет в пятый студийный альбом «Інгредієнт».

Идея творческого эксперимента пришла к Мирзояну во время спектакля Ladies Night, в котором артисты играли вместе. Тогда были написаны слова и музыка, вот только для дуэта не хватало еще одного настоящего рокера. По словам Арсена, этот трек — иллюстрация их дружбы с Олегом.

«Содержание — в песне, выводы каждый сделает свои «, — лаконично прокомментировал Мирзоян новую работу. Впрочем, история создания трека напомнила о еще одном факте из жизни артиста: он увлекается живописью. И обложку к песне «Іграшкова зброя» написал собственноручно.

Ранее свою новую работу, яркий клип Elefante представила Настя Каменских. Сейчас она занимается раскруткой своего творчества в Мексике, посещая телешоу.

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