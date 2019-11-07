Ломаченко «подвинули» в рейтинге лучших боксеров мира

Спорт

Авторитетный боксерский журнал The Ring оубликовал свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира P4P (вне зависимости от весовой категории).

Эксперты издания поставили на первое место мексиканца Сауля Альвареса, который в недавнем поединке отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе, завоевав чемпионский титул уже в четвертой весовой категории.

Примечательно, что произошло это вскоре после того, как мексиканец публично обвинил издание в предвзятости по отношению к себе. «Я лучше, чем Ломаченко и Кроуфорд Я делаю свою работу лучше. Из-за этого рейтинга я не потеряю сон. В конце концов, кто-то выбирает на свой вкус. Возможно, меня там не любят и никогда не сделают первым номером. Но я всю карьеру чувствую себя первым, и это мне помогло добиться того, чего я добился», — рассказал Альварес перед боем с Ковалевым в интервью сайту Boxing Scene.

Украинец Василий Ломаченко, возглавлявший до недавнего времени этот рейтинг, опустился на второе место. Третью строчку занимает американец Теренс Кроуфорд (полусредний вес). Четвертое место у японца Наойи Иноуэ, который сегодня, 7 ноября, победил филиппинца Нонито Донэйра и стал чемпионом второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе. Замыкает же топ-пятерку еще один украинец Александр Усик, не так давно успешно дебютировавший в супертяжелом дивизионе.

Далее в списке представлены следующие боксеры: Эррол Спенс (США, средний вес), Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес), Хуан Эстрада (Мексика, наилегчайший вес), Артур Бетербиев (Россия, полутяжелый вес), Мэнни Пакьяо (Филиппины, полусредний вес).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко стал почетным послом Олимпиады-2020 в Токио по вопросам бокса.

Фото Instagram Василия Ломаченко

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