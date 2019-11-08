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Украина

Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом на выходные

7:44 8 ноября 2019 64
осень
Инф. «ФАКТОВ»

Дожди, которые пришли в Украину после рекордного потепления, в выходные прекратятся на большей части страны. Погода будет солнечной, только на западе в воскресенье возможен дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 9 ноября, температура воздуха поднимется до 15−17 градусов тепла (в Херсоне ожидается 18−21 градусов).

В воскресенье, 10 ноября, будет немного холоднее: на юге до 19 градусов, на севере, в центре и на востоке — до 14- 16 градусов тепла. На западе страны воздух прогреется до + 14 градусов, но будет дождливо.

Напомним, в ноябре было установлено уже два температурных рекорда. Так, в ночь на 5 ноября температура не опустилась ниже +12,3° - за 139 лет наблюдений такой теплой ночь была лишь дважды. А 4 ноября был побит рекорд 1996 года — средняя за сутки температура достигла +12,9°С. Климатологи говорят, что такие значения соответствуют норме на 21 сентября.

О «зимних» прогнозах синоптиков читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима».

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