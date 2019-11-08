США ликвидируют должность спецпредставителя по Украине, — СМИ

Украина

После ухода Курта Волкера с поста Специального представителя Госдепартамента США в Украине, должность спецпредставителя, вероятнее всего, отменят. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По информации издания, все полномочия перейдут другим чиновникам Госдепартамента, которые занимаются украинским направлением политики.

«Трамп оставит Киев без четко назначенного дипломата США, который бы прикрывал его спину на переговорах в то время, как новый президент Украины Владимир Зеленский добивается мира после пяти лет войны в Донецке и Луганске», — цитирует текст американского издания УНИАН.

Действующие и бывшие американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому, что администрации будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине. Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента. Кроме того их карьера пострадала или вообще была уничтожена.

«Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах», — цитирует издание бывшего чиновника США.

Напомним, Волкер ушел с неоплачиваемой должности спецпредставителя США по Украине после того, как в американской политике начался «Украинагейт». Кроме того, он также покинул пост руководителя Института международного лидерства Джона Маккейна при Университете штата Аризона.

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