Здоровье и медицина

Почему у ребенка в желчном пузыре может появиться камень и как этого избежать

На электронный адрес [email protected] написала Екатерина Викторовна: «Внук (ему пять с половиной лет) месяц назад пожаловался, что болит живот. На УЗИ обнаружили небольшие камни в желчном пузыре. Родился внук недоношенным: 1380 граммов, но сейчас ничем не отличается от сверстников. Могли ли камни появиться из-за того, что во время выхаживания малыш получал много разных препаратов? Или причина в том, что он плохо ест, а точнее, совсем не употребляет овощи и фрукты?» Читайте также: Из-за камней в желчном пузыре нарушается сердечный ритм и повышается давление, — врач

— Когда ко мне приводят ребенка, у которого в желчном пузыре есть камни, я всегда «заглядываю» в период новорожденности, — объясняет детский хирург, профессор кафедры детской хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Горбатюк. — В первую очередь важно, как вскармливали малыша. Хорошо, если мама кормила младенца грудью: материнское молоко замечательно усваивается, укрепляет иммунитет.

А дети, находившиеся на искусственном вскармливании, особенно недоношенные, незрелые, входят в группу риска по образованию камней. У них недоразвиты органы и системы. Поэтому бывает затруднен отток желчи, она более вязкая, склонная к застою, а желчные пути нередко подвержены спазмам. На желчные кислоты, необходимые для того, чтобы не образовывались камни, у многих малышей плохо реагируют и клетки печени (гепатоциты).

Надо помнить: все люди — родом из детства. И предпосылки ко многим болезням часто закладываются именно в детском возрасте. Также развитие желчнокаменной болезни у детей провоцируют обменные нарушения, склонность к которым часто наследуется от ближайших родственников, прием медикаментов.

— Что еще должен выяснить врач?

— Расспрашиваем родителей, с каким весом родился и как прибавлял ребенок, чем болел, какие препараты принимал. Доказано, что некоторые лекарства — противомикробные, антибиотики — ухудшают обменные процессы в желчном пузыре. У нас дети принимают очень много антибактериальных препаратов: врачи перестраховываются. Если в Европе педиатры назначают эти лекарства примерно десяти процентам больных детей, то у нас — 90. Но хотя антибиотики — одна из частых причин появления камней, всегда нужно обращать внимание и на врожденные предпосылки.

— Как часто желчнокаменная болезнь, которая считается «взрослым» недугом, встречается у детей?

— К сожалению, нередко: детская заболеваемость в последнее десятилетие, по разным данным, выросла от двух до десяти процентов. В среднем, думаю, около пяти процентов детей страдает желчнокаменной болезнью.

— Что делать родителям, если у ребенка обнаружены камни в желчном пузыре?

— Главное — наладить правильное питание. Старайтесь, чтобы пища была разнообразной, приучайте детей к овощам и фруктам, давайте больше кисломолочных продуктов. С каждым приемом пищи желательно употреблять немного жира: он способствует расщеплению желчи, которая выделяется во время еды из желчного пузыря в кишечник. Если для переваривания не хватает собственных ферментов, врач должен назначить ферментные препараты.

— В каких случаях нужно оперировать ребенка?

— Большинству детей достаточно назначить препараты, растворяющие желчь, спазмолитики, расширяющие желчные ходы (чтобы улучшить отхождение желчи), ферменты. Но бывает, что терапия неэффективна: камень потихоньку увеличивается, появляются новые. Возникает клиника острого живота: боль, вздутие, колики. Существует опасность, что камень сдвинется с места. И если размер конкремента больше желчевыводящего протока, то может закупорить его. Такому ребенку нужна экстренная операция.

— Как она проходит?

— Часто мы оперируем детей с помощью лапароскопической установки: через маленькие проколы. Вообще, лапароскопия взяла свое начало именно с операций по поводу желчнокаменной болезни у взрослых. Ребенку дают наркоз, и хирург через три отверстия (в области пупка, желчного пузыря и чуть ниже) с помощью манипуляторов захватывает пузырь, перевязывает (или клипирует, когда используется клипса) и удаляет. Это щадящий метод, который минимально травмирует брюшную полость.

— После операции нужен особый режим питания?

— Да, ведь желчь будет выделяться не порциями, а постоянно. Поскольку она действует на слизистую довольно агрессивно, то стенки кишечника следует защитить. Как? Просто принимать пищу каждые три-четыре часа небольшими порциями. Дети начинают чувствовать, что им надо поесть: у них возникает вздутие живота, ощущается бурление — желчь поступает в тонкий кишечник. Но вообще дети и взрослые, которым удалили желчный пузырь, быстро привыкают к другому режиму питания и никаких неудобств не ощущают.

Как предупредить образование и рост камней Не сидеть подолгу сгорбившись.

Время от времени вставать, чтобы подвигаться.

Делать упражнения на растяжку мышц позвоночника.

Не носить тугие пояса.

Есть часто, но небольшими порциями.

Желательно употреблять теплую еду.

В пищу рекомендуется добавлять немножко масла — растительного, сливочного.

Избегать слишком жирной, жареной и копченой пищи.

Пить больше воды.

Чаще есть свежие овощи и фрукты.

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