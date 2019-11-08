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Почему у ребенка в желчном пузыре может появиться камень и как этого избежать
На электронный адрес [email protected] написала Екатерина Викторовна: «Внук (ему пять с половиной лет) месяц назад пожаловался, что болит живот. На УЗИ обнаружили небольшие камни в желчном пузыре. Родился внук недоношенным: 1380 граммов, но сейчас ничем не отличается от сверстников. Могли ли камни появиться из-за того, что во время выхаживания малыш получал много разных препаратов? Или причина в том, что он плохо ест, а точнее, совсем не употребляет овощи и фрукты?»
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— Когда ко мне приводят ребенка, у которого в желчном пузыре есть камни, я всегда «заглядываю» в период новорожденности, — объясняет детский хирург, профессор кафедры детской хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Горбатюк. — В первую очередь важно, как вскармливали малыша. Хорошо, если мама кормила младенца грудью: материнское молоко замечательно усваивается, укрепляет иммунитет.
А дети, находившиеся на искусственном вскармливании, особенно недоношенные, незрелые, входят в группу риска по образованию камней. У них недоразвиты органы и системы. Поэтому бывает затруднен отток желчи, она более вязкая, склонная к застою, а желчные пути нередко подвержены спазмам. На желчные кислоты, необходимые для того, чтобы не образовывались камни, у многих малышей плохо реагируют и клетки печени (гепатоциты).
Надо помнить: все люди — родом из детства. И предпосылки ко многим болезням часто закладываются именно в детском возрасте. Также развитие желчнокаменной болезни у детей провоцируют обменные нарушения, склонность к которым часто наследуется от ближайших родственников, прием медикаментов.
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— Что еще должен выяснить врач?
— Расспрашиваем родителей, с каким весом родился и как прибавлял ребенок, чем болел, какие препараты принимал. Доказано, что некоторые лекарства — противомикробные, антибиотики — ухудшают обменные процессы в желчном пузыре. У нас дети принимают очень много антибактериальных препаратов: врачи перестраховываются. Если в Европе педиатры назначают эти лекарства примерно десяти процентам больных детей, то у нас — 90. Но хотя антибиотики — одна из частых причин появления камней, всегда нужно обращать внимание и на врожденные предпосылки.
— Как часто желчнокаменная болезнь, которая считается «взрослым» недугом, встречается у детей?
— К сожалению, нередко: детская заболеваемость в последнее десятилетие, по разным данным, выросла от двух до десяти процентов. В среднем, думаю, около пяти процентов детей страдает желчнокаменной болезнью.
— Что делать родителям, если у ребенка обнаружены камни в желчном пузыре?
— Главное — наладить правильное питание. Старайтесь, чтобы пища была разнообразной, приучайте детей к овощам и фруктам, давайте больше кисломолочных продуктов. С каждым приемом пищи желательно употреблять немного жира: он способствует расщеплению желчи, которая выделяется во время еды из желчного пузыря в кишечник. Если для переваривания не хватает собственных ферментов, врач должен назначить ферментные препараты.
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— В каких случаях нужно оперировать ребенка?
— Большинству детей достаточно назначить препараты, растворяющие желчь, спазмолитики, расширяющие желчные ходы (чтобы улучшить отхождение желчи), ферменты. Но бывает, что терапия неэффективна: камень потихоньку увеличивается, появляются новые. Возникает клиника острого живота: боль, вздутие, колики. Существует опасность, что камень сдвинется с места. И если размер конкремента больше желчевыводящего протока, то может закупорить его. Такому ребенку нужна экстренная операция.
— Как она проходит?
— Часто мы оперируем детей с помощью лапароскопической установки: через маленькие проколы. Вообще, лапароскопия взяла свое начало именно с операций по поводу желчнокаменной болезни у взрослых. Ребенку дают наркоз, и хирург через три отверстия (в области пупка, желчного пузыря и чуть ниже) с помощью манипуляторов захватывает пузырь, перевязывает (или клипирует, когда используется клипса) и удаляет. Это щадящий метод, который минимально травмирует брюшную полость.
— После операции нужен особый режим питания?
— Да, ведь желчь будет выделяться не порциями, а постоянно. Поскольку она действует на слизистую довольно агрессивно, то стенки кишечника следует защитить. Как? Просто принимать пищу каждые три-четыре часа небольшими порциями. Дети начинают чувствовать, что им надо поесть: у них возникает вздутие живота, ощущается бурление — желчь поступает в тонкий кишечник. Но вообще дети и взрослые, которым удалили желчный пузырь, быстро привыкают к другому режиму питания и никаких неудобств не ощущают.
Как предупредить образование и рост камней
- Не сидеть подолгу сгорбившись.
- Время от времени вставать, чтобы подвигаться.
- Делать упражнения на растяжку мышц позвоночника.
- Не носить тугие пояса.
- Есть часто, но небольшими порциями.
- Желательно употреблять теплую еду.
- В пищу рекомендуется добавлять немножко масла — растительного, сливочного.
- Избегать слишком жирной, жареной и копченой пищи.
- Пить больше воды.
- Чаще есть свежие овощи и фрукты.
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