24.28 / 24.66 26.80 / 27.36
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Почему у ребенка в желчном пузыре может появиться камень и как этого избежать

7:53 9 ноября 2019 131
камень в желчном пузыре у детей
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

На электронный адрес [email protected] написала Екатерина Викторовна: «Внук (ему пять с половиной лет) месяц назад пожаловался, что болит живот. На УЗИ обнаружили небольшие камни в желчном пузыре. Родился внук недоношенным: 1380 граммов, но сейчас ничем не отличается от сверстников. Могли ли камни появиться из-за того, что во время выхаживания малыш получал много разных препаратов? Или причина в том, что он плохо ест, а точнее, совсем не употребляет овощи и фрукты?»

Читайте также: Из-за камней в желчном пузыре нарушается сердечный ритм и повышается давление, — врач

— Когда ко мне приводят ребенка, у которого в желчном пузыре есть камни, я всегда «заглядываю» в период новорожденности, — объясняет детский хирург, профессор кафедры детской хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Горбатюк. — В первую очередь важно, как вскармливали малыша. Хорошо, если мама кормила младенца грудью: материнское молоко замечательно усваивается, укрепляет иммунитет.

А дети, находившиеся на искусственном вскармливании, особенно недоношенные, незрелые, входят в группу риска по образованию камней. У них недоразвиты органы и системы. Поэтому бывает затруднен отток желчи, она более вязкая, склонная к застою, а желчные пути нередко подвержены спазмам. На желчные кислоты, необходимые для того, чтобы не образовывались камни, у многих малышей плохо реагируют и клетки печени (гепатоциты).

Надо помнить: все люди — родом из детства. И предпосылки ко многим болезням часто закладываются именно в детском возрасте. Также развитие желчнокаменной болезни у детей провоцируют обменные нарушения, склонность к которым часто наследуется от ближайших родственников, прием медикаментов.

Читайте также: Гастроэнтеролог Надежда Долгая: «Пить желчегонные травы нельзя тем, у кого камни в желчном пузыре»

— Что еще должен выяснить врач?

— Расспрашиваем родителей, с каким весом родился и как прибавлял ребенок, чем болел, какие препараты принимал. Доказано, что некоторые лекарства — противомикробные, антибиотики — ухудшают обменные процессы в желчном пузыре. У нас дети принимают очень много антибактериальных препаратов: врачи перестраховываются. Если в Европе педиатры назначают эти лекарства примерно десяти процентам больных детей, то у нас — 90. Но хотя антибиотики — одна из частых причин появления камней, всегда нужно обращать внимание и на врожденные предпосылки.

— Как часто желчнокаменная болезнь, которая считается «взрослым» недугом, встречается у детей?

— К сожалению, нередко: детская заболеваемость в последнее десятилетие, по разным данным, выросла от двух до десяти процентов. В среднем, думаю, около пяти процентов детей страдает желчнокаменной болезнью.

— Что делать родителям, если у ребенка обнаружены камни в желчном пузыре?

— Главное — наладить правильное питание. Старайтесь, чтобы пища была разнообразной, приучайте детей к овощам и фруктам, давайте больше кисломолочных продуктов. С каждым приемом пищи желательно употреблять немного жира: он способствует расщеплению желчи, которая выделяется во время еды из желчного пузыря в кишечник. Если для переваривания не хватает собственных ферментов, врач должен назначить ферментные препараты.

Читайте также: Гепатолог Вадим Шипулин: «У людей, отказавшихся от жиров, камни в желчном пузыре растут быстрее»

— В каких случаях нужно оперировать ребенка?

— Большинству детей достаточно назначить препараты, растворяющие желчь, спазмолитики, расширяющие желчные ходы (чтобы улучшить отхождение желчи), ферменты. Но бывает, что терапия неэффективна: камень потихоньку увеличивается, появляются новые. Возникает клиника острого живота: боль, вздутие, колики. Существует опасность, что камень сдвинется с места. И если размер конкремента больше желчевыводящего протока, то может закупорить его. Такому ребенку нужна экстренная операция.

— Как она проходит?

— Часто мы оперируем детей с помощью лапароскопической установки: через маленькие проколы. Вообще, лапароскопия взяла свое начало именно с операций по поводу желчнокаменной болезни у взрослых. Ребенку дают наркоз, и хирург через три отверстия (в области пупка, желчного пузыря и чуть ниже) с помощью манипуляторов захватывает пузырь, перевязывает (или клипирует, когда используется клипса) и удаляет. Это щадящий метод, который минимально травмирует брюшную полость.

— После операции нужен особый режим питания?

— Да, ведь желчь будет выделяться не порциями, а постоянно. Поскольку она действует на слизистую довольно агрессивно, то стенки кишечника следует защитить. Как? Просто принимать пищу каждые три-четыре часа небольшими порциями. Дети начинают чувствовать, что им надо поесть: у них возникает вздутие живота, ощущается бурление — желчь поступает в тонкий кишечник. Но вообще дети и взрослые, которым удалили желчный пузырь, быстро привыкают к другому режиму питания и никаких неудобств не ощущают.

Как предупредить образование и рост камней

  • Не сидеть подолгу сгорбившись.
  • Время от времени вставать, чтобы подвигаться.
  • Делать упражнения на растяжку мышц позвоночника.
  • Не носить тугие пояса.
  • Есть часто, но небольшими порциями.
  • Желательно употреблять теплую еду.
  • В пищу рекомендуется добавлять немножко масла — растительного, сливочного.
  • Избегать слишком жирной, жареной и копченой пищи.
  • Пить больше воды.
  • Чаще есть свежие овощи и фрукты.

Читайте также: Почему в желчном пузыре возникают камни и как лечится желчнокаменная болезнь: отвечает врач

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сергей Притула

Притула резко отреагировал на заявление бывшего друга Молочного про "фашистов" в Киеве

Пенсия

Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Кристина Асмус

Секс довел: Кристина Асмус расплакалась в эфире, рассказывая о последствиях откровенных сцен (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер