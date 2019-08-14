Из-за камней в желчном пузыре нарушается сердечный ритм и повышается давление, — врач

Прямая линия

Чтобы пищеварение было нормальным, нужно немного: питаться регулярно, не злоупотреблять сладостями, жирной, жареной и мучной едой, пить достаточно воды, есть больше свежих овощей и фруктов (ранее диетолог Юлия Поворознюк рассказала «ФАКТАМ», каким должен быть летний рацион и что полезно есть и пить в жару). Но реальная жизнь от идеальной далека. Поэтому болит желудок, беспокоит желчный пузырь, напоминает о себе поджелудочная железа, требует внимания кишечник. Как не пропустить образование камней в желчном пузыре? Почему появляется изжога? Какие причины острого воспаления поджелудочной железы? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-гастроэнтеролог высшей категории, заведующий гастроэнтерологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 8 заслуженный врач Украины Игорь Червак.

«У того, кто нерегулярно питается, застаивается желчь, образуется осадок в виде хлопьев»

*— Здравствуйте, Игорь Николаевич! Вам звонит Юлия из Днепра, 53 года. За десять лет камень в желчном пузыре вырос, и теперь его размер чуть больше сантиметра. Врач не раз настаивал, что пузырь нужно удалить, но я сомневаюсь.

— Поддерживаю вашего врача: если камень больше пяти миллиметров или он не один, либо конкременты образовались давно, то лучший выход — спланировать с доктором операцию по удалению желчного пузыря. Отбросьте сомнения — сегодня вмешательства выполняются без больших разрезов: через маленькие проколы вводят миниатюрную видеокамеру, инструменты — и удаляют пузырь. Пациент встает с кровати через несколько часов, а спустя три-четыре дня уходит домой.

Тому, кто попадает в больницу по скорой помощи с обострением и осложнением желчнокаменной болезни, нужна открытая полостная операция.

— Но меня камень почти не беспокоит!

— До поры до времени. Камень может сдвинуться, вклиниться в область шейки желчного пузыря, вызвать его острое воспаление. В норме стенка пузыря два-три миллиметра, а воспаленная — утолщается до одного сантиметра и больше. В случае, когда присоединится инфекция, воспаление станет гнойным. Тогда необходима срочная помощь хирурга, чтобы не допустить серьезных осложнений.

Одно из самых тяжелых — острый или хронический панкреатит. Если больной длительно носит камни в желчном пузыре, воспаление поджелудочной железы усиливается. Когда желчный пузырь удаляют поздно, проявления панкреатита все равно остаются. Человек нарекает: зря сделал операцию, не понимая, что без нее воспаление поджелудочной железы проявлялось бы еще сильнее.

— Как жить без желчного пузыря?

— Поверьте, лучше, чем с больным. Особых нарушений после удаления нет, ведь желчный пузырь — не жизненно важный орган. Печень в сутки вырабатывает 1000—1200 миллилитров желчи, часть которой затекает в пузырь. Он как резервуар хранит ее запас, дополнительно выделяя порцию после принятия пищи. Но больной пузырь с камнями — это только источник раздражения.

*— Ольга из города Изюма Харьковской области. Начало побаливать в правом подреберье, и семейный врач заподозрил, что причина — в сгущении желчи и спазмах желчевыводящих путей. Советует попить желчегонный чай. Как еще улучшить работу желчного?

— Чтобы пузырь нормально сокращался, важно есть вовремя и регулярно, без больших перерывов. Если человек принимает пищу, как иногда бывает, один раз в день, то желчь в пузыре застаивается, начинают появляться хлопья. Важно, чтобы в рационе было много свежих овощей и фруктов: не менее 500 граммов в день. Они содержат пектин и клетчатку, усиливающие функцию пузыря, его моторику, улучшающие свойства желчи. Кроме того, яблоки, сливы, груши, помидоры, огурцы, ягоды богаты витаминами, микроэлементами. А вот сладкое, жирное, мучное нужно ограничивать, чтобы избежать появления лишних килограммов. Избыточный вес — фактор риска желчнокаменной болезни.

Важно употреблять достаточное количество жидкости. У человека, который пьет мало воды, сгущается не только желчь, но и желудочные соки, моча, кровь. В почках чаще образуются соли, камни. Человеку среднего веса (около 70 килограммов) нужно приблизительно 2—2,5 литра жидкости в день. Половина — чистая вода, остальное — жидкость в блюдах и напитках: суп, чай, компот, сок, кефир. Воду лучше пить между приемами пищи.

Нужно быть физически активным: бегать, плавать, танцевать, делать утреннюю зарядку с наклонами, приседаниями. Это хорошая тренировка для мышц, кроме того, физическая нагрузка полезна и для желчного пузыря, сосудов, сердца, мозга, эндокринной системы, иммунитета.

*— Могу я поговорить с доктором? Звонит Инна, киевлянка. Скажите, как заподозрить желчнокаменную болезнь?

— Нужно обращать внимание на боли в правом подреберье (области печени), отдающие в спину, которые иногда бывают очень интенсивными. Могут беспокоить тяжесть, чувство переполнения в верхней части живота, отрыжка, вздутие. Часто бывают и другие симптомы: нарушение сердечного ритма, повышение давления. Это так называемый холецистокардиальный синдром.

А вот горечь во рту, которую многие люди принимают за проявление неполадок с желчным пузырем, чаще возникает при неврозе, депрессии.

Симптомы желчнокаменной болезни Боли в правом подреберье: тупые и схваткообразные.

Тяжесть, чувство переполнения в области печени, отрыжка, вздутие живота.

Возможно нарушение сердечного ритма, повышение давления.

«Изжога часто преследует курильщиков»

*— «ФАКТЫ»? Меня зовут Елена, звоню из Киева. Вчера возникла боль под левым ребром, появились изжога, тошнота, начала обильно выделяться слюна. О чем это говорит?

— Эти нарушения называются диспепсия. Советую вам обследоваться: сделать гастроскопию, УЗИ. Изжога возникает при забрасывании кислоты из желудка в пищевод, когда между ними нарушается работа сфинктера (гастроэзофагальная рефлюксная болезнь). Также подобные симптомы могут появляться из-за камней в желчном пузыре, при запорах.

— Что может спровоцировать изжогу?

— Курение, крепкий чай и кофе, газированные напитки, острые блюда, переедание. Крайне важно, как человек питается. Если весь день провел голодным, а вечером наелся до отвала, то, скорее всего, изжоги не миновать. Желудок не безразмерный: его емкость в среднем около двух литров. Многие едят, пока не почувствуют, что желудок полный. Но через полчаса-час под воздействием кислоты, ферментов пища разбухает, и желудок еще растягивается, как и сфинктер. Кислое содержимое попадает в пищевод.

Неправильно и после сытного ужина ложиться на диван или сразу идти спать. В горизонтальном положении содержимое желудка из-за неплотно закрытого сфинктера попадает в пищевод. Вот почему, как говорил знаменитый физиолог Иван Павлов, вставать из-за стола следует с легким чувством голода.

*— Вас беспокоит Валерия из Черниговской области. С 13 лет (сейчас мне 23 года) начала страдать упорными запорами, которые сопровождались спазмами и дискомфортом в кишечнике. Побывала на приемах у гастроэнтеролога, невролога, консультировалась даже с психиатром. Диагноз вроде установили: невроз кишечника, но лечение подобрать так и не смогли. Ни одно лекарство не помогает…

— Прежде всего нужно обследовать кишечник: сделать колоноскопию, показывающую его состояние. Синдром раздраженного кишечника (судя по описанию, вы страдаете именно этим нарушением) часто связан с нервной системой. Стресс или любое нервное перенапряжение влияют на чувствительные рецепторы в кишечнике (их, кстати, там после головного мозга больше всего), нервные клетки, сплетения.

Чтобы стул был регулярным, важно нормально питаться, пить достаточно жидкости, больше двигаться. Врач, если сочтет нужным, назначит препараты лактулозы. Они действуют мягко, физиологично, а главное — не вызывают привыкания, поэтому их можно принимать даже не месяцы, а годы. Другие слабительные средства, как правило, обладают раздражающим действием. Их длительный прием вызывает перераздражение кишки, кишечный спазм, к тому же формируется зависимость, и дозу нужно увеличивать.

— Психиатр мне рекомендует успокоительные средства. Это правильно? Можно у вас проконсультироваться?

— Эти лекарства нужны, чтобы стабилизировать нервную систему. Можете обратиться за консультацией к специалистам нашего гастроэнтерологического отделения. Киевская городская клиническая больница № 8 находится на улице Ю. Кондратюка, 8. Телефоны: (044) 502−37−81 (это мой кабинет) и (044) 502−37−85 (ординаторская).

Что провоцирует изжогу Курение.

Крепкие чай и кофе.

Газированные напитки.

Острая еда, консервация с уксусом.

Блюда с пряными приправами.

Переедание.

«При остром панкреатите нужно несколько дней поголодать»

*— Прямая линия? Елизавета из Кропивницкого. Мужа с приступом панкреатита забрала «скорая», доставив в хирургическое отделение. Почему острое воспаление поджелудочной железы лечат хирурги, а не гастроэнтерологи?

— Острый панкреатит может быть разной степени тяжести. Тяжелые формы сопровождаются серьезными осложнениями — панкреонекрозом, нагноением железы и близлежащих тканей, нарушением сердечной деятельности, воспалением печени, плевры. При тяжелых формах смертность может достигать до 15 процентов. Поэтому острый панкреатит всегда требует скорой интенсивной помощи, часто и оперативной. После того как развитие острого воспаления удалось остановить, нет осложнений, пациента могут переводить для дальнейшего лечения в гастроэнтерологическое отделение.

— Почему возникает острый панкреатит?

— Одна из самых распространенных причин — злоупотребление алкоголем. В международной классификации болезней есть диагноз алкогольный панкреатит. Вторая причина — желчнокаменная болезнь, третья — переедание, избыточный вес и ожирение. Причиной острого панкреатита может быть травма живота.

У здорового человека, который съел много жирной и жареной еды и выпил стакан водки, риск возникновения острого панкреатита повышается. Поначалу болезнь может быть не сильно выраженной и даже протекать легко, незаметно. Но если обильное застолье будет часто повторяться, то беды не миновать: капля камень точит. Любая плотная трапеза, когда человек сильно переел (даже без спиртного), может вызвать воспаление поджелудочной железы. На нее давит растянутый желудок, тем самым ухудшая выход ферментов, что может вызывать самопереваривание железы.

*— Людмила из города Никополя. Интересует, как можно распознать воспаление поджелудочной железы?

— Если заболевание средней тяжести или в тяжелой форме, человека беспокоит опоясывающая, а также очень интенсивная острая боль в верхней части живота. Возникает многократная рвота, не приносящая облегчения. Часто снижается давление, учащается сердцебиение, повышается температура.

— Какие осложнения острого панкреатита могут возникнуть?

— Панкреонекроз (отмирание клеток железы), образование кисты поджелудочной железы, появление абсцесса. В протоках железы могут формироваться камни, ведь после тяжелого панкреатита нарушается отток секрета поджелудочной железы. Также появление камней иногда провоцирует и заболевание паращитовидной железы, когда из-за повышенного парат-гормона в организме образуется много кальция. Это иногда приводит к появлению язвы, камней в почках.

Нередко острое воспаление поджелудочной железы чревато развитием сахарного диабета. При отмирании ее клеток гибнут и те, которые вырабатывают инсулин, — возникает диабет.

*— Это Андрей из Хмельницкой области. Как питаться после того, как переболел острым панкреатитом?

— Находясь в реанимации или хирургическом отделении, пациент до пяти дней ничего не ест. По мере того как стихает воспаление, добавляется легкая пища, но все равно жесткую диету нужно соблюдать не меньше месяца. Об алкоголе следует забыть до конца жизни, потому что каждый последующий прием спиртного может вызвать еще более тяжелое воспаление железы.

— Что, даже пиво нельзя?

— Это тоже алкоголь, крепость которого составляет от девяти до 12 градусов. Любой спиртной напиток раздражает поджелудочную железу. Также следует ограничивать употребление жареной пищи, а особенно жирной. И на время воспаления или обострения нужно отказаться от свежих овощей и фруктов. Сырые плоды содержат органические кислоты, стимулирующие работу как желудка, так и поджелудочной железы. Больному органу стимуляция и раздражение не нужны — это усугубляет воспаление.

Причины острого панкреатита Злоупотребление алкоголем.

Желчнокаменная болезнь.

Переедание.

Избыточный вес и ожирение.

Травма живота.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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