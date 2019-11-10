- 16:47 "Поехала крыша": в России раскрыли подробности о личности профессора-убийцы
- 16:45 «Шахтер» — «Динамо» — 0:0: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 16:21 На парковке под Киевом женщина разбила пять авто
- 16:17 Погода еще порадует: синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
- 16:16 «Давай я тебя умою перед сном»: сеть растрогали новые видео сдружившихся собаки и детеныша гепарда
- 16:16 Гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака
- 16:16 11 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург Ярослав Фелештинский
- 16:13 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 14-го тура чемпионата Украины
- 16:04 Задержанного в Польше ветерана АТО Мазура отпустили на поруки
- 15:51 День ангела Анастасии: красивые поздравления и яркие открытки
- 15:50 «Заря» забила 600-й мяч в УПЛ и победила заработавший две красные карточки «Колос»: видеообзор матча
- 15:46 Зеленского раскритиковали за ситуацию со свободой слова в Украине
Зеленского раскритиковали за ситуацию со свободой слова в Украине
Свободу слова и безопасность журналистов не обеспечивают путем криминализации деятельности или путем введения каких-либо ограничений, а некоторые идеи в законодательной сфере, которые сейчас обсуждаются, могут негативно сказаться на безопасности журналистов и свободе СМИ в Украине. Об этом заявила координатор программ CPJ (Комитет защиты журналистов) в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.
«Когда пытаются криминализировать какую-то деятельность, это вызывает беспокойство. Свобода слова и безопасность журналистов в любой стране не обеспечиваются путем криминализации деятельности, или путем введения тех или иных ограничений», — заявила она, передает «Голос Америки».
Ее также вызывает беспокойство возможная инициатива парламентской фракции «Слуга народа» предусмотреть возможность санкций для убыточных СМИ. По ее словам, не власть, а зрители и читатели должны решать, является ли то или иное СМИ жизнеспособным.
«Власть не должна решать, какие СМИ являются жизнеспособными, или хорошими с политической точки зрения, или кто является хорошим журналистом и прочее. Не стоит, чтобы парламент смотрел на СМИ с точки зрения того, насколько они прибыльны», — заявила Саид.
Она также призвала власть уделить внимание защите журналистов-расследователей.
«Если новая власть Украины хочет продемонстрировать уважение к безопасности журналистов и защите СМИ, прежде всего нужно уважать и поддерживать проекты журналистов-расследователей, такие как „Схемы“, не подвергать их опасности. К сожалению, это случилось с журналистами „Схем“ и „Слідство“ и другими в период президенства Порошенко и, к сожалению, это продолжается и при президентстве Зеленского», — говорит она.
По мнению Саид, приход Зеленского не привел к коренным изменениям в ситуации со свободой СМИ в Украине.
Как писали «ФАКТЫ», 9 ноября президент Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.
Журналистское сообщество с недоумением восприняло намерения власти ограничить свободу слова, разработав некие «стандарты для СМИ». Работников медиа поддержал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?