Зеленского раскритиковали за ситуацию со свободой слова в Украине

Политика

Свободу слова и безопасность журналистов не обеспечивают путем криминализации деятельности или путем введения каких-либо ограничений, а некоторые идеи в законодательной сфере, которые сейчас обсуждаются, могут негативно сказаться на безопасности журналистов и свободе СМИ в Украине. Об этом заявила координатор программ CPJ (Комитет защиты журналистов) в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

«Когда пытаются криминализировать какую-то деятельность, это вызывает беспокойство. Свобода слова и безопасность журналистов в любой стране не обеспечиваются путем криминализации деятельности, или путем введения тех или иных ограничений», — заявила она, передает «Голос Америки».

Ее также вызывает беспокойство возможная инициатива парламентской фракции «Слуга народа» предусмотреть возможность санкций для убыточных СМИ. По ее словам, не власть, а зрители и читатели должны решать, является ли то или иное СМИ жизнеспособным.

«Власть не должна решать, какие СМИ являются жизнеспособными, или хорошими с политической точки зрения, или кто является хорошим журналистом и прочее. Не стоит, чтобы парламент смотрел на СМИ с точки зрения того, насколько они прибыльны», — заявила Саид.

Она также призвала власть уделить внимание защите журналистов-расследователей.

«Если новая власть Украины хочет продемонстрировать уважение к безопасности журналистов и защите СМИ, прежде всего нужно уважать и поддерживать проекты журналистов-расследователей, такие как „Схемы“, не подвергать их опасности. К сожалению, это случилось с журналистами „Схем“ и „Слідство“ и другими в период президенства Порошенко и, к сожалению, это продолжается и при президентстве Зеленского», — говорит она.

По мнению Саид, приход Зеленского не привел к коренным изменениям в ситуации со свободой СМИ в Украине.

Как писали «ФАКТЫ», 9 ноября президент Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Журналистское сообщество с недоумением восприняло намерения власти ограничить свободу слова, разработав некие «стандарты для СМИ». Работников медиа поддержал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter