- 22:39 Дикое убийство в Питере: в сети появилось видео, как ученый избавляется от тела любовницы
- 22:17 Регина Тодоренко в соблазнительном мини засветилась в Одессе
- 21:32 Загороднюк оценил угрозу вторжения России в Украину с юга
- 21:11 Били с особой жестокостью: в Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и его жену
- 21:04 Восходящая звезда Бродвея умерла в 13 лет: названа причина
- 20:44 Украинка Сапсай стала чемпионкой мира по самбо
- 20:27 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 3:1: видео голов матча лидеров английской премьер-лиги
- 20:25 Защищал подозреваемого в деле Вороненкова: на Житомирщине застрелили известного адвоката
- 20:03 Встреча Зеленского с Путиным: СМИ назвали возможные даты
- 19:55 Когда просить повышения зарплаты и стричься: лунный календарь на 11-17 ноября
- 19:39 Сама на себя не похожа: Алла Пугачева поразила сеть новым фото
- 19:03 Украшения не тронули: в Одессе на пустыре нашли тело молодой женщины
Регина Тодоренко в соблазнительном мини засветилась в Одессе (фото)
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в Москве, сделала яркие фото в Одессе, порадовав поклонников новыми «осенними луками».
«Ну, как же здесь теплоооооо! У меня +15 в Одессе, а в вашем городе какая погода? На мне толстовка-платье из моей творческой мастерской», — написала ведущая в Instagram.
Комментаторы из России стали писать, что в Братске «минус» 7, в Мурманске — «минус» 22, в Белгороде — - «плюс» 10 градусов. Порадовали крымчане своими «плюс» 22 в Симферополе.
Не обошлось без комплиментов и критики.
Напомним, недавно экс-ведущая «Орла и Решки» была гостьей одиннадцатого эфира шоу «Танці з зірками». Она встречала и поддерживала участников на балконе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...