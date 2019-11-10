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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко в соблазнительном мини засветилась в Одессе (фото)

22:17 10 ноября 2019 333
Регина Тодоренко
Инф. «ФАКТОВ»

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в Москве, сделала яркие фото в Одессе, порадовав поклонников новыми «осенними луками».

«Ну, как же здесь теплоооооо! У меня +15 в Одессе, а в вашем городе какая погода? На мне толстовка-платье из моей творческой мастерской», — написала ведущая в Instagram.

Комментаторы из России стали писать, что в Братске «минус» 7, в Мурманске — «минус» 22, в Белгороде — - «плюс» 10 градусов. Порадовали крымчане своими «плюс» 22 в Симферополе.

Не обошлось без комплиментов и критики.

Напомним, недавно экс-ведущая «Орла и Решки» была гостьей одиннадцатого эфира шоу «Танці з зірками». Она встречала и поддерживала участников на балконе.

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