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Кристине Асмус угрожают расправой из-за сексуальных сцен в фильме «Текст»
Известная российская актриса Кристина Асмус, которая подверглась жесткой критике и нападкам хейтеров из-за откровенных сцен в нашумевшем фильме «Текст», стала получать реальные угрозы. Как сообщает друг актрисы, писатель Александр Цыпкин, теперь Кристину не только осуждают, одолевают комментариями в сети, но и угрожают реальной расправой.
«То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по IP, совершают уголовно-наказуемое преступление. Государство, по идее, должно защищать своих граждан, находить этих упырей и беспощадно сажать. Они — угроза национальной безопасности гораздо большая, чем митингующие, так эти люди подменяют собой государство и бросают ему вызов, своей верой в безнаказанность. Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием — это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но, повторюсь, государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», — считает Цыпкин.
Также актрису поддержал Максим Виторган. «У нас повестка дня каких-то дремучих годов. Актриса снялась в откровенной сцене — офигеть событие вообще!» — написал актер. Кристина поблагодарила коллег за поддержку.
Похоже, секс-скандал вокруг эротических сцен Кристины Асмус и ее партнера по фильму «Текст» — только на руку создателям картины. Фильм успешно идет в прокате, собрав 300 млн рублей. На съемки было потрачено 45 млн.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после того, как в сети появились откровенные кадры, Кристины Асмус и Ивана Янковского, «доброжелатели» требовали лишить Асмус родительских прав. Они писали письма в органы опеки. Атаковали страницу мужа Кристины Гарика Харламова, который дал резкий отпор хейтерам. Рассказывая о том, что пришлось пережить в связи с травлей, Кристина расплакалась в прямом эфире и зареклась больше не раздеваться в кадре.
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