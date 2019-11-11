24.40 / 24.65 26.84 / 27.24
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за сексуальных сцен в фильме «Текст»

14:41 11 ноября 2019 362
Кристина Асмус
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса Кристина Асмус, которая подверглась жесткой критике и нападкам хейтеров из-за откровенных сцен в нашумевшем фильме «Текст», стала получать реальные угрозы. Как сообщает друг актрисы, писатель Александр Цыпкин, теперь Кристину не только осуждают, одолевают комментариями в сети, но и угрожают реальной расправой.

«То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по IP, совершают уголовно-наказуемое преступление. Государство, по идее, должно защищать своих граждан, находить этих упырей и беспощадно сажать. Они — угроза национальной безопасности гораздо большая, чем митингующие, так эти люди подменяют собой государство и бросают ему вызов, своей верой в безнаказанность. Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием — это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но, повторюсь, государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», — считает Цыпкин.

Также актрису поддержал Максим Виторган. «У нас повестка дня каких-то дремучих годов. Актриса снялась в откровенной сцене — офигеть событие вообще!» — написал актер. Кристина поблагодарила коллег за поддержку.

Похоже, секс-скандал вокруг эротических сцен Кристины Асмус и ее партнера по фильму «Текст» — только на руку создателям картины. Фильм успешно идет в прокате, собрав 300 млн рублей. На съемки было потрачено 45 млн.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после того, как в сети появились откровенные кадры, Кристины Асмус и Ивана Янковского, «доброжелатели» требовали лишить Асмус родительских прав. Они писали письма в органы опеки. Атаковали страницу мужа Кристины Гарика Харламова, который дал резкий отпор хейтерам. Рассказывая о том, что пришлось пережить в связи с травлей, Кристина расплакалась в прямом эфире и зареклась больше не раздеваться в кадре.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

приват

В работе "ПриватБанка" произошел сбой

Торт из Луганска

В Харькове продают торты из оккупированного Луганска: в сети показали фото

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

Король Малайзии и Оксана Воеводина

«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер