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Особенности проведения Черной Пятницы в Украине
29 ноября 2019 года почти во всем мире стартует грандиозная распродажа — Черная Пятница. В Украине в этот день магазины предлагают сумасшедшие скидки — до 90% на одежду, обувь, ювелирные украшения, технику и другие товары. Ассортимент продуктов, реализующихся по акции, ограниченный, поэтому покупатели занимают очереди с раннего утра. Если вы не хотите терять драгоценное время, обратите внимание на онлайн-площадки. Заказывая товары в Черную Пятницу в интернет-магазине, вы можете тщательно обдумывать покупки и без спешки оформлять заказы.
Каталог товаров в Черную Пятницу: что выгодно приобрести Black Friday 2019 — возможность не только купить то, о чем вы давно мечтаете, но и подготовить хорошие подарки родным и близким к новогодним праздникам. Традиция устраивать массовую распродажу пришла к нам из Америки. Именно там принято начинать такой акцией сезон рождественских скидок. Самыми востребованными покупками в это время становятся:
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- Персональный транспорт. Активная молодежь в Блэк Фрайдей предпочитает выбирать яркий и модный транспорт — гироскутеры, электросамокаты, моноколеса, ролики.
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