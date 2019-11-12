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Особенности проведения Черной Пятницы в Украине

11:14 12 ноября 2019 4
Особенности проведения Черной Пятницы в Украине

29 ноября 2019 года почти во всем мире стартует грандиозная распродажа — Черная Пятница. В Украине в этот день магазины предлагают сумасшедшие скидки — до 90% на одежду, обувь, ювелирные украшения, технику и другие товары. Ассортимент продуктов, реализующихся по акции, ограниченный, поэтому покупатели занимают очереди с раннего утра. Если вы не хотите терять драгоценное время, обратите внимание на онлайн-площадки. Заказывая товары в Черную Пятницу в интернет-магазине, вы можете тщательно обдумывать покупки и без спешки оформлять заказы.

Каталог товаров в Черную Пятницу: что выгодно приобрести Black Friday 2019 — возможность не только купить то, о чем вы давно мечтаете, но и подготовить хорошие подарки родным и близким к новогодним праздникам. Традиция устраивать массовую распродажу пришла к нам из Америки. Именно там принято начинать такой акцией сезон рождественских скидок. Самыми востребованными покупками в это время становятся:

  • Электроника. Черная пятница в ноябре позволяет покупателям выбирать смартфоны, планшеты, электронные книги, смарт-часы и другие гаджеты от ведущих производителей по привлекательным ценам.
  • Бытовая техника. Обновить модель пылесоса или наконец-то приобрести пылеочиститель — ассортимент товаров по сниженным ценам поможет это исполнить.
  • Одежда. Black Friday — отличный повод, чтобы пополнить свой гардероб стильной одеждой и аксессуарами. Это любимая категория товаров потребителей всех возрастов, ведь по акции можно заказывать вещи, которые в обычный день кажутся слишком дорогими.
  • Товары для детей. Умная техника для детей, а также игрушки разных видов идеально подойдут в качестве подарка малышу.
  • Персональный транспорт. Активная молодежь в Блэк Фрайдей предпочитает выбирать яркий и модный транспорт — гироскутеры, электросамокаты, моноколеса, ролики.

Большие скидки в Черную Пятницу на эти и прочие товары предлагает интернет-магазин Цитрус. На сайте компании можно ознакомиться с акционными предложениями.

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