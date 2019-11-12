Когда у киевских школьников появится электронный билет?

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«Слышала, что полное внедрение е-билета в столице перенесли с 1 ноября на более поздний срок. В том числе из-за выпуска электронного ученического билета, которое затормозилось из-за нефинансирования проекта. Как будут снабжаться ученическим е-билетом столичные школьники и когда это случится? Какие функции закладываются в этот билет?» Александра Солодко, частный предприниматель, Киев

Как рассказали «ФАКТАМ» в столичном департаменте информационно-коммуникационных технологий, электронный ученический могут выпустить еще до конца текущего года, но не для всех учащихся Киева, а лишь для 20 учебных заведений, которые поучаствуют в тестировании ученической е-карты в пилотном режиме. Для родителей школьников адресно откроют доступ к онлайн сервису на портале предоставления электронных услуг (https://my.kyivcity.gov.ua/), чтобы разместить заявку в разделе «заказ ученического билета». После тестирования новой программы можно будет приступать к масштабному внедрению проекта и в остальных школах города.

Для этого в течение нескольких месяцев будет накапливаться информация об учениках для изготовления е-карточек. В «Личном кабинете» киевлянина создадут новый раздел, через который родители школьников будут передавать информацию о своих детях (в школах объявят о старте сбора информации — ожидается, что это произойдет в конце декабря 2019 — в январе 2020 года). Заказывая электронный ученический, родители (или заменяющие их лица) должны сперва зарегистрироваться на портале оказания электронных услуг, используя квалификационную электронную подпись (КЭП, ЭЦП) или BankID для подтверждения личных данных. Перед отправкой заявки на билет школьника в «Личном кабинете» киевлянина нужно заполнить соответствующие поля предлагаемой формы и приложить фото ребенка (согласно требованиям ученического документа).

Данные поступят в Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ), где их проверят и согласуют с учебными заведениями, затем готовые списки ГИВЦ возьмет за основу для изготовления ученических билетов. Обещают, что полностью все билеты подготовят к марту 2020-го. Чтобы напечатать 330 тысяч карточек, Киевсовет выделил 31 миллион гривен. Ученический билет создадут по типу «Карточки киевлянина» для взрослых. До выпуска электронного билета школьники могут пользоваться старым удостоверением.

Как отметил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, электронный ученический билет будет многофункциональным. Школьники получат современную электронную карту не только для проезда в городском общественном транспорте. Поскольку карточка будет иметь функцию идентификации владельца, то она станет электронным ключом ученика к разным сервисам и возможностям: для льготного входа в заведения культуры, для корректировки электронным ученическим кабинетом с онлайн-дневником и заданиями, для получения обедов в столовых.

В столице все чаще пассажиры пользуются электронной транспортной картой. По словам Юрия Назарова, в столице ежедневно в среднем 250 тысяч поездок оплачиваются с помощью Kyiv Smart Card, а 460 тысяч раз льготники для проезда используют «Карточку киевлянина». Напомним, внедрение системы е-билета продолжается: в метро она работает на всех станциях, и в течение нескольких месяцев из оборота выведут жетоны. Ранее сообщалось, что в Киеве отложили полное внедрение е-билета, установив новые сроки. Разовая поездка реализуется через QR-билет, которым можно воспользоваться на станциях метро «Кловская», «Льва Толстого», «Почайна», «Сырец». Kyiv Smart Card можно приобрести на 10 станциях подземки и в автоматах на 13 станциях (в ноябре планируют подключить новые автоматыдля самообслуживания пассажиров).

Сегодня электронный билет существует в двух видах: материальном (транспортная карточка Kyiv Smart Card, распечатка одноразового QR-билета) и электронном (сгенерированный QR-билет в смартфоне). Kyiv Smart Card позволяет приобрести от 1 до 50 поездок с системой скидок (покупка 50 поездок экономит 1,5 гривни за каждую поездку). Продается Kyiv Smart Card не только в метро, а на станции фуникулера, в сети Т-киосков и остановок общественного транспорта. Оплатить проезд в наземном транспорте можно с помощью банковской карточки или мобильного приложения Apple Pay и Google Pay.

Пополнить транспортную карту Kyiv Smart Card можно в приложении Kyiv Smart City, в кассах 10 станций метро, в «Личном кабинете» киевлянина, в автоматах самообслуживания на 16 станциях метро, фуникулера, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, с помощью чат ботов KyivPayBot, KyivMetroBot Telegram и Facebook.

Одноразовый QR-билет можно приобрести в приложении Kyiv Smart City, в кассах метро и автоматах на станциях «Площадь Льва Толстого», «Почайна», «Сырец», в «Личном кабинете» киевлянина, в терминалах самообслуживания Ibox, 2click, с помощью чат ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Для поддержки пассажиров созданы портал https://transport.kyivcity.gov.ua/, страница Kyiv Smart Card в Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55) и команда техподдержки для оперативного реагирования и обращения граждан.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что грозит льготнику, который отдал свою «Карточку киевлянина» другому человеку.



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