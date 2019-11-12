Шоу-бизнес

Модная битва: Вера Брежнева и Катерина Кухар появились на публике в одинаковых нарядах (фото)

Известная певица Вера Брежнева и прима национальной оперы Екатерина Кухар, которая является судьей шоу «Танці з зірками» и на каждом эфире демонстрирует оригинальные образы, сошлись на модном ринге. Жгучая брюнетка и нежная блондинка появились на публике в одинаковых красных нарядах, показав свои идеальные фигуры и стройные ножки.

Свой образ Катерина Кухар продемонстрировала на съемках «Лиги Смеха». Роскошным нарядом балерина похвасталась на своей странице в Instagram. Кухар призналась, что за этим платьем охотились модницы всего мира.

В таком же наряде ранее была замечена певица Вера Брежнева, она позировала в нем для фотосессии в журнале Grazia. Это наряд из лимитированной коллаборации новой коллекции Giambattista Valli х H&M. Кстати, Вера является одной из мировых представительниц, кто рекламирует роскошные наряды бренда.

«Это просто потрясающе! Я стала одной из нескольких счастливиц в мире, вместе с @kendalljenner и @chiaraferragni, которые представляют вам новую коллаборацию @hm с моим любимым дизайнером кутюрных платьев @giambattistavalliparis Эти лимитированные платья — мечта! В них каждая девушка почувствует себя принцессой!», — писала ранее Брежнева.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских восхитила стильным неоновым образом в Мексике.

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