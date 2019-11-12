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В Минске сняли все препятствия для встречи "нормандской четверки", — Олифер
В столице Беларуси Минске, где собиралась Трехсторонняя контактная группа, были сняты все препятствия на пути к саммиту в Нормандском формате. Ранее сообщалось, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» может состоятся 24 или 26 ноября.
Об итогах заседания ТКГ сообщила Дарка Олифер — пресс-секретарь представляющего Украину на переговорах в Минске Леонида Кучмы. «На заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в „нормандской формате“ на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — пишет Дарка Олифер на своей страничке в соцсетях.
По ее словам, 12 ноября в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы — украинская сторона настаивала на его проведении в среду, 13 ноября, в формате видеоконференции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский президент Владимир Путин выдвинул дополнительное требование для встречи лидеров «нормандской четверки» — согласование документа, который будут подписывать участники саммита.
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