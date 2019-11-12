Фреймут публично устроила разнос ресторану нардепа Тищенко: в чем причина

Шоу-бизнес

Оля Фреймут, которая стала ведущей нового шоу на канале «Интер», вернулась к старому занятию. Она снова превратилась в грозу ресторанов и проверяет заведения. Только теперь она — тайный агент. Вместе с экспертами Фреймут посещает элитные рестораны по всей стране и выносит свой вердикт. Своими едкими замечаниями или же хвалебными одами Оля обещает делиться в Instagram.

Первым под инспекцию Фреймут попал ресторан народного депутата Николая Тищенко «Три вилки». По мнению Оли, заведение очень похоже на своего хозяина. «Статусное заведение с привлекательными окнами и душой 90-х прошлого века», — так она охарактеризовала ресторан.

С порога она почувствовала запах «айкоса» (электронных сигарет). Но кухней не пахло. Оля с компаньоном сели за столик, как обычные посетители, но она обратила внимание на каждую деталь.

«Нас посадили за столик у окна, но мой компаньон туда и не посмотрел, потому что над нами висела плазма, по которой транслировали танцы едва одетых девиц. Телевизоры в „пятизвездочных“ заведениях, а именно так позиционируют себя „Три вилки“, недопустимы. Ничто не должно отвлекать от еды, разве что концептуально подобранная музыка. А лучше — тишина. Но ведь хозяин — работник политики, еще и медийная персона, ему без телевизора никак», — отметила Фреймут.

Сам столик ее не впечатлил. На нем не было скатерти, только «синтетические, непритязательные салфетки». Расстроило отсутствие живых цветов, а зубочистки на столе и набор для специй — просто раздражали.

«Ну, когда уже эти пережитки советских столовых выкурят с приличных заведений? Хочется, чтобы приборы для ковыряния в зубах приносили по просьбе гостя», — возмутилась ревизор.

Досталось от ведущей и официантке, которая принесла меню. Красота девушки, безупречный макияж и собранные в пучок волосы, нивелировались «не первой свежести» формой. «Я так дома одеваюсь, когда не жду гостей», — сделала замечание Оля.

Она отметила, что в пятницу вечером посетителей в ресторане было мало. Из трех залов был частично заполнен только один. Ее возмутило то, что в соседнем, пустом, зале сотрудники прямо на столах устроили себе офис — разложили документы, поставили ноутбук. Говорит, такого нигде в европейских странах не видела.

А вот еда и подача Оле понравились. Она заказала улитки и суп. Блюда подали в изысканных тарелках. А вот отсутствие сомелье и экономия ее расстроили.

«Заказали просекко. Официантка переспросила: „Вам по 100 или 150 гр?“ Я онемела от неожиданности. Просекко или шампанское мне пограммово еще нигде не предлагали! Так делали разве что в нулевых годах, и то, в тех заведениях, где экономят на гостях», — критично заметила Оля.

Фреймут не была бы настоящим ревизором, если бы не заглянула в санузел, который впечатлил ее роскошью, и кухней. Правда, туда Олю не пустили. Ждала повара у двери. Перед выходом на аудиенцию к ревизору он решил переодеться, заставив себя ждать.

«Молодой парень нервно застегивал пуговицы кителя, явно специально для разговора со мной переодевался. Интересно, а что на нем было до этого? На небольшой кухне успела увидеть много персонала. Это меня успокоило. Но искренне удивило, что меня туда не пустили. Ведь Николай Тищенко в программах особо не церемонился — на кухни заведений заходил смело», — написала Оля.

По результатам визита ресторан Тищенко получил всего 85 баллов из 150 возможных. Заведение осталось без подснежника от Фреймут.

Напомним, Оля вместе с экспертами оценивает заведения по 25-ти критериям — каждый от 1 до 3 баллов. Ресторан, который в сумме наберет от 120 до 130 баллов — получит один подснежник; от 130 до 140 баллов — два подснежника; от 140 до 150 баллов — три подснежника. Это высшая оценка.

Сам Николай Тищенко на ревизию Фреймут пока не отреагировал. За него это сделал повар ресторана, который так быстро переодевался для встречи с ревизором.

«Пани Ольга! Благодарю за ваш отзыв о нашей кухне! Извините, что пришлось ждать меня, но мы очень уважаем наших гостей, и было бы некрасиво выйти к Вам в „несвежем“ кителе. Еще раз извините, и ждем Вас в гости», — написал повар в комментарии.

А также пришел комментарий от официального аккаунта ресторана в Instagram. В нем Олю поблагодарили за ревизию и пообещали усовершенствоваться.

Идея Фреймут с новой ревизией пришлась по душе ее подписчикам. Они активно обсуждают в сети ее замечания, приглашают в разные заведения и просят больше видео.

Напомним, ранее Фреймут вела программу «Ревизор» на Новом канале (с 2011 по 2013 год) и вгоняла в холодный пот руководителей разных заведений по всей стране. Ее боялись владельцы отелей и ресторанов, кафе и забегаловок. В сентябре 2014 года Оля перешла на канал «1+1», где вела несколько проектов, в том числе и «Инспектор Фреймут» и «На ножах». Ее работа сопровождалась скандалами и судебным разбирательством — в итоге Верховный суд признал, что телеканал «1+1» незаконно использует сценарий передачи «Ревизор».

В 2018 года Оля снова вернулась на Новый, однако ее шоу «Оля» не имело успеха.

Ресторатор, а теперь и политик Николай Тищенко ранее также вел программу «Ревизор». В новом статусе он успел отличиться новыми скандалами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter