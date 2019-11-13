Мир

Меган Маркл и принц Гарри заявили королеве Елизавете, что не приедут к ней на Рождество (фото)

Меган Маркл и принц Гарри поставили в известность королеву Елизавету о том, что не приедут на Рождество в Сандрингем, чтобы встретить праздник в кругу королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекская, как пишет издание Daily Mail, считают, что после тяжелого года им требуется провести время вдали ото всех, чтобы «перезарядиться» и наметить новые планы.

Предполагается, что Меган и Гарри проведут рождественские праздники в США — вместе с матерью Маркл Дорией Рэгленд. Супруги со своим полугодовалым сыном Арчи намереваются прилететь к ней в Лос-Анджелес на День Благодарения — 28 ноября.

Королеве, как сообщают инсайдеры, решение внука и его жены «причинило боль», хотя она старается не показывать вида. К тому же Ее Величество и ее советники опасаются, что отсутствие Сассексов в Сандрингеме может еще больше усилить слухи о вражде между принцами Гарри и Уильямом. Недавно сам Гарри подлил масла в огонь, подтвердив в интервью, что у них со старшим братом не все так гладко.

Уильям и его жена Кейт Миддлтон с тремя своими детьми традиционно прибудут в Сандрингем, не нарушая принятых в семье традиций.

Гарри всегда проводил Рождество со своей семьей в замке Сандрингем в Норфолке — за исключением 2012 года, когда он нес военную службу в Афганистане. В этом году Меган и Гарри также отклонили предложение Елизаветы II погостить в ее шотландском замке Балморал.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл тайно возила сына в Нью-Йорк.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter