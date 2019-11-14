Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото своего сына Арчи (фото)

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14 ноября британский принц Чарльз отмечает свое 71-летие. Этот день наследник британского престола проводит вдали от родных — он находится с сольным визитом в Индии. Однако, сыновья поздравили его в соцсетях.

Так, принц Гарри и Меган Маркл опубликовали у себя в Instagram в честь дня рождения Чарльза фотографию, на которой изображены сам именинник, а также Гарри со своим сыном Арчи на руках. Это фото, сделанное судя по всему на крестинах мальчика 6 июля, ранее никогда еще не публиковалось. Оно подписано: «Счастливого дня рождения Его Королевскому Высочеству принц Уэлькому — сэру, папе и дедушке!».

Старший сын Чарльза принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон также поздравил отца. Супруги Кембриджи опубликовали три фото — Уильяма, Гарри и Чарльза, Уильяма и Чарльза вдвоем, а также Чарльза и Кейт с младшим сыном Луи, который держит деда за руки (это фото уже публиковалось в прошлом году).

А сама королева Елизавета поздравила старшего сына снимком, на котором он сам еще совсем малыш. Его держит отец — принц Филипп. А мать стоит рядом.

День рождения Чарльз отмечает на фоне новостей о том, что Гарри и Меган проигнорируют в этом году семейный сбор в замке Сандрингем на Рождество. Сассексы собираются встречать этот праздник с матерью Меган Дорией. Все это снова раздуло слухи о разладе между братьями-принцами. Ранее Меган и Гарри также отвергли приглашение Елизаветы II в замок Балморал, где побывали летом практически все члены королевской семьи, кроме них.

Между тем появилась информация, что на День благодарения 28 ноября Дория Рэгленд прилетит в Великобританию. Она намерена в течение длительного срока погостить в виндзорском Фрогмор-коттедже — доме, где постоянно проживают ее дочь и зять. Ранее предполагалось, что Меган и Гарри вместе с Арчи приедут к Дории в Лос-Анджелес.

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