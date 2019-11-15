Хиллари Клинтон тайно побывала в гостях у Меган Маркл и подержала на руках Арчи (фото)

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Как стало известно, в гостях у Меган Маркл и принца Гарри в их виндзорском доме Фрогмор-коттедж побывала бывшая первая леди и бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон. 38-летняя Меган пригласила ее к себе на этой неделе. Издание Daily Mail сообщает, что встреча была «очень теплой и милой». Женщины душевно обнялись. 72-летняя Хиллари также получила возможность познакомиться с полугодовалым Арчи — сыном Меган и Гарри. И даже подержала его на руках.

Фрогмор-коттедж

Клинтон также рассказала бывшей американской актрисе, звезда сериала «Форс-мажоры», о своем младшем внуке Джаспере, которого ее дочь Челси родила в июле. Всего у 39-летней Челси, единственной дочери Билла и Хиллари Клинтона, которая замужем за банкиром Марком Мезвински имеется трое детей.

Как сообщает источник, Меган и Хиллари восхищаются друг другом и является взаимными «фанатками».Это была их первая личная встреча. Однако заочное знакомство состоялось уже давно. Когда будущей герцогине Сассекской было всего 11 лет, она написала жене американского президента Клинтона письмо, в котором просила помочь ей избавиться от сексистской рекламы на телевидении. Получила ли Меган ответ на свое послание, правда, не сообщается.

Несколько дней назад Клинтон, соперничавшая на президентских выборах с Дональдом Трампом (которого, как известно, недолюбливает Маркл), выразила Меган и Гарри свою поддержку в связи с переживаемыми ими стрессом из-за повышенного внимания прессы. «Я хочу обнять ее. Я испытываю к ней материнские чувства и просто хочу обхватить ее руками», — заявила Клинтон в интервью BBC в Лондоне. Хиллари сказала, что сама она уже давно обзавелась «носорожьей шкурой», которая помогает ей справляться с такими проблемами. «Я хочу сказать ей: „Держись, не позволяй плохим парням себя расстраивать. Продолжай, делай то, что ты считаешь правильным“…То, через что ей приходится проходить, это тяжело. Думаю, она заслуживает лучшего», — дистанционно обратилась Хиллари к своей соотечественнице.

«Она удивительная молодая женщина. У нее невероятная история жизни. Она умеет постоять за себя, она проложила свой собственный путь в этом мире. И потом она влюбилась. И он полюбил ее. И все должны радоваться потому, что это история настоящей любви», — сказала Хиллари.

Хиллари Клинтон

В Лондон Хиллари Клинтон прибыла рекламировать свою новую «Книгу о смелых женщинах». Ранее «ФАКТЫ» опубликовали эксклюзивное интервью Клинтон, которая она дала британской журналистке Декке Айткенхед — «Решение сохранить брак я приняла в самый разгар скандала с Моникой Левински».

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