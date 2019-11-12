В отличной форме: 93-летнюю королеву Елизавету засняли катающейся верхом на лошади (фото)

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Королева Великобритании Елизавета, которая 21 апреля этого года отметила свое 93-летие, даже не думает об отречении от престола, продолжая выполнять свои официальные обязанности. Ее Величество, несмотря на почтенный возраст, остается не только в ясном рассудке, но и в отличной физической форме, которой могут позавидовать люди и вдвое моложе нее.

Так, Елизавета II в очередной раз удивила подданных прогулкой верхом. Королеву засняли катающейся на черной лошади-тяжеловозе британской породы шайр на территории Виндзорского замка. Фотографии королевы, которую сопровождал ее главный конюх Терри Пендри в традиционной униформе, опубликовало издание Daily Mail. Монархиня для удобства надела штаны и сапоги, а также темно-синий плащ, платок на голову, перчатки и солнцезащитные очки.

Елизавета ездит верхом с четырехлетнего возраста и не может отказаться от этого удовольствия. Ее 98-летний супруг принц Филипп, который вышел «на пенсию» два года назад и уже не составляет компанию супруге на официальных мероприятиях, уже не рискует садиться на лошадь, но зато часто лично управляет конным экипажем.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», королева каталась верхом в замке Балморал.

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