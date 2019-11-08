Андрей Малахов раскрыл правду о давнем конфликте с Пугачевой (видео)

Шоу-бизнес

Известный российский телеведущий Андрей Малахов, сорвавший хайп на программе об эскортницах и вызвавший бурю негодования звезд, чьи имена упоминались в сюжете, дал откровенное интервью Ксении Собчак для ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

В нем он раскрыл правду о давнем конфликте с легендой российской эстрады Аллой Пугачевой. Оказывается, примадонна давно имеет зуб на Малахова. Ей очень не нравились публикации в журнале Малахова. Особенно Аллу Борисовну и ее мужа Максима Галкина зацепили статьи о доме, который якобы на Кипре строят звездные супруги, а также двойном гражданстве.

Галкин не упускал возможности задеть Малахова своими постами в Instagram. Посмеялся над ним, когда телеведущего попросили с Первого канала, называл его «главным сплетником страны». Кроме того, именно Галкин стал ведущим на Первом вместо Малахова.

«Люди думают, что Малахов обиделся на Галкина, потому что он занял его место в программе „Сегодня вечером“», — сказал Малахов и заверил, что это далеко не так. Он убеждает, что ему все равно.

Он считает, что к конфликту с Пугачевой также причастен Галкин, который мог накрутить супругу. Андрей признался, что после публикаций о недвижимости на Кипре ему в гневе позвонила Пугачева.

«Был звонок от нее, крик ее в мой адрес: «Что происходит? Хватит уже писать! Дословно не помню уже этот текст», — сказала Малахов. Он ничего не смог объяснить певице, она бросила трубку. Позже он пытался сам дозвониться, но тщетно. Говорит, что отправил смс и пытался дозвониться на Прощеное воскресенье.

Также в интервью Собчак Малахов раскрыл гонорары звезд за их откровения в программе. Говорит, что самую большую сумму заплатил 79-летнему Эммануилу Виторгану, который рассказал о рождении второй дочки Кларочки от суррогатной матери.

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