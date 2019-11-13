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Прошлый век: в Украине оценили угрозу вторжения из Беларуси
Прямого вторжения России в Украину со стороны Беларуси ожидать не стоит. Но война уже идет давно в виде информационных вбросов. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.
Эксперт считает, что современные методы ведения войны отличаются от того, что было раньше. Сейчас уже «линии фронта, поездки на моторизованных тачанках с пулеметами» отошли в прошлое и встречаются крайне редко.
Противник использует информвбросы для того, чтобы поссорить соседей или не допустить улучшения отношений между воюющими или конфликтующими странами.
В качестве примера Тышкевич привел информационную войну на украинско-польском и украинско-румынском направлениях.
При этом Тышкевич напоминает, что военные учения, которые проводит Россия, в том числе и на территории Беларуси, часто носят демонстративный характер. Они проводятся в непосредственной близости от границ условного противника, чтобы показать свою силу.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что в обозримом будущем Россия не намерена вторгаться на территорию Украины. А по мнению заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, Кремль может повторить в Украине югославский вариант — нанести ракетные удары, а потом ввести войска.
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