24.27 / 24.51 26.66 / 27.05
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Прошлый век: в Украине оценили угрозу вторжения из Беларуси

18:55 13 ноября 2019 196
российские танки
Инф. «ФАКТОВ»

Прямого вторжения России в Украину со стороны Беларуси ожидать не стоит. Но война уже идет давно в виде информационных вбросов. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Эксперт считает, что современные методы ведения войны отличаются от того, что было раньше. Сейчас уже «линии фронта, поездки на моторизованных тачанках с пулеметами» отошли в прошлое и встречаются крайне редко.

Противник использует информвбросы для того, чтобы поссорить соседей или не допустить улучшения отношений между воюющими или конфликтующими странами.

В качестве примера Тышкевич привел информационную войну на украинско-польском и украинско-румынском направлениях.

При этом Тышкевич напоминает, что военные учения, которые проводит Россия, в том числе и на территории Беларуси, часто носят демонстративный характер. Они проводятся в непосредственной близости от границ условного противника, чтобы показать свою силу.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что в обозримом будущем Россия не намерена вторгаться на территорию Украины. А по мнению заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, Кремль может повторить в Украине югославский вариант — нанести ракетные удары, а потом ввести войска.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Котенок Дуо

Двуликий котенок выжил вопреки прогнозам и счастлив, поселившись в семье ветеринара (фото, видео)

Крымский мост

Это провал: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов

модный маникюр 2019 красный

Новые тренды в маникюре: модные цвета и эффекты, кристаллы (фото)

Фото львенка и льва

Нескромный львенок и семейная ссора птиц: названы победители конкурса самых смешных фотографий дикой природы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер