Бойня в Керчи: обнародован возможный маршрут стрелка (видео)

Происшествия

Студент Керческого политехникума Владислав Росляков, устроивший бойню в своем учебном заведении, где погиб 21 человек и около 50 получили ранения, зашел на территорию не через главный вход.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, чтобы не привлекать внимание студентов и сотрудников учреждения, стрелок перелез через забор. Затем пробрался в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж. Там парень направился прямиком в закрытый на ремонт туалет, где переоделся, достал оружие и пошел по этажам.

Хотя так называемый «глава» Крыма Сергей Аксёнов и заявил, что преступник, скорей всего, действовал в одиночку, но многие свидетели указывают на то, что стрелок был не один. Кто-то говорит о двух стрелявших, кто-то называет еще больше.

Также сообщается, что разрешение на оружие Росляков получил законно, а взрывные устройства он собрал самостоятельно. Пр этом оккупационные власти Крыма заявили, что будут искать пособников убийцы, которые якобы помогали ему подготовиться к преступлению. Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября. «ФАКТЫ» также сообщали, что в заявлениях силовиков о трагедии в Керчи нашли ряд нестыковок.

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