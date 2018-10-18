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Бойня в Керчи: обнародован возможный маршрут стрелка (видео)
Студент Керческого политехникума Владислав Росляков, устроивший бойню в своем учебном заведении, где погиб 21 человек и около 50 получили ранения, зашел на территорию не через главный вход.
Как сообщает Телеграмм-канал Mash, чтобы не привлекать внимание студентов и сотрудников учреждения, стрелок перелез через забор. Затем пробрался в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж. Там парень направился прямиком в закрытый на ремонт туалет, где переоделся, достал оружие и пошел по этажам.
Хотя так называемый «глава» Крыма Сергей Аксёнов и заявил, что преступник, скорей всего, действовал в одиночку, но многие свидетели указывают на то, что стрелок был не один. Кто-то говорит о двух стрелявших, кто-то называет еще больше.
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