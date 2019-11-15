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Провести невозможно: Разумков пояснил ситуацию с референдумом о продаже земли иностранцам (видео)
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который ранее правильно «предсказал» сроки принятия парламентом госбюджета на 2020 год, заявил о том, что провести референдум о продаже земли между первым и вторым чтением законопроекта не представляется возможным.
Такое заявление он сделал в эфире программы «Право на владу» на «1+1».
«Это не соответствует действительности, потому что это невозможно физически — подготовить, провести референдум… Сейчас нет закона о референдуме», — ответил председатель Рады, комментируя слухи о том, что, дескать, «слуги народа» попытаются провести волеизъявление между первым и вторым чтением законопроекта.
В то же время председатель ВР напомнил, что его первый заместитель Руслан Стефанчук вместе с командой специалистов занимается вопросами разработки пакета законопроектов о народовластии, где, в частности, речь пойдет о местных и общенациональных референдумах.
«О чем говорил президент, о чем было согласовано, насколько я понимаю, с большинством парламента… Позиция номер один: рынок земли будет открываться, он будет открываться для физических лиц и он будет открываться для юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане», — подчеркнул Разумков.
Говоря о втором важном пункте, он отметил, что передачи корпоративных прав другим компаниям, владельцами которых являются иностранцы, не будет.
«Относительно референдума: референдум состоится и только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума», — отметил Разумков.
Он добавил, что также будет «переходный этап», когда украинцы увидят, как работает рынок земли, и после этого определяться, надо ли давать возможность привлекать иностранцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 13 ноября, Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. «За» проголосовали 240 народных депутатов.
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