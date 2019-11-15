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Знак судьбы: в сети появилось совместное фото дедушек принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сделанное в 1962 году
В сети появилась фотография, на которой вместе изображены супруг королевы Елизаветы принц Филипп — дедушка принца Уильяма, а также Питер Миддлтон — дедушка жены Уильяма Кейт Миддлтон по отцовской линии. Как сообщает издание Daily Mail, снимок был сделан задолго до рождения Уильяма и Кейт — в 1962 году. Герои фотографии и не подозревали, что у них будут общие правнуки.
Капитан Питер Миддлтон, который служил в Королевских ВВС, в то время был вторым пилотом экипажа, который перевозил принца Филиппа во время его насыщенной двухмесячной поездки по странам Южной Америки. 42-летний Питер и 41-летний Филипп вместе совершили 49 перелетов. После своего турне муж королевы послал Миддлтону письмо с благодарностью, а также золотые запонки в подарок.
В настоящее время принцу Филиппу 98 лет. Питер Миддлтон умер в возрасте 90 лет в 2010 году — за считанные дни до того, как Кейт и Уильям объявили о своей помолвке. Будущие герцог и герцогиня Кембриджские вместе были на его похоронах.
Питер Миддлтон женился на бабушке Кейт Валери Глассборо в 1946 году. В годы войны Валери работала в Блетчли-парк, также известном как Station X. Там тогда располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании. Валери и ее сестра-близнец Мэри были в команде тех, кто трудился над расшифровкой кода немецкой машины «Энигма».
В мае этого года Кейт Миддлтон посетила бывшее рабочее место своей бабушки, которая скончалась в 2006 году.
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