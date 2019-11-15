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- 16:49 Кейт Миддлтон в наряде цвета фуксии стоимостью 3500 долларов встретилась с больными детьми
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Кейт Миддлтон в наряде цвета фуксии стоимостью 3500 долларов встретилась с больными детьми (фото, видео)
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис, встретившись с больными детьми. Герцогиня Кембриджская, которая приехала в Норфолк на поезде, прибыла в ярком наряде цвета фуксии от recycled Oscar De La Renta стоимостью 2530 долларов. Как сообщает Dail Mail, ранее в этом эффектном комплекте из юбки и жакета она появлялась в нем на публике дважды — в январе этого года во время посещения Королевской оперы, а также в 2017 году. На этот раз наряд дополняли черные туфли Gianvito Rossi за 670 долларов и черная сумочка Aspinal за 355.
В разговоре с одной из девочек 37-летняя Кэтрин, мать троих детей, сказала, что ей нравятся ее косички. «Моя маленькая дочка Шарлотта любит косички, но у нее волосы слишком короткие, поэтому мы заплетаем их только вверху», — сказала супруга принца Уильяма.
The Duchess of Cambridge — in Oscar de la Renta — has arrived to open @EACH_hospices new £10milion The Nook facility, which will provide valuable hospice facilities for children and their families across East Anglia pic.twitter.com/tJGxZMLZBW— Rebecca English (@RE_DailyMail) November 15, 2019
She’s here argh My heart. So exciting! #DuchessofCambridge #TheNook @EACH_hospices #daymade pic.twitter.com/QXxtkr0ZIz— Jade (@dolly_birds85) November 15, 2019
Ранее, как писали «ФАКТЫ», сольный выход совершил принц Уильям, который побывал на гала-концерте в Лондоне, облачившись в зеленый бархат.
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Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.