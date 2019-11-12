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В блейзере и укороченных бордовых брюках: Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном образе (фото)
Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые в воскресенье вместе с прочими членами королевской семьи принимали участие в церемонии поминовения солдат, погибших в военных конфликтах, встретились в Лондоне с волонтерами службы Shout, которая оказывает помощь людям, испытывающим проблемы с душевным здоровьем и нуждающимся в моральной поддержке.
Герцогиня Кембриджская прибыла на мероприятии в идеально элегантном деловом образе. Кейт выбрала укороченные брюки бордово-ягодного цвета от Joseph и серый клетчатый блейзер от Smythe стоимостью 835 долларов, в котором ранее уже появлялась на публике. Облик, как пишет Daily Mail, дополняли черный туфли Gianvito Rossi и серьги Mappin & Webb.
The Cambridges arrive at an event to celebrate volunteers for the text messaging crisis line, Shout. pic.twitter.com/h46PZteWMT
— Richard Palmer (@RoyalReporter) November 12, 2019
Фанаты королевской семьи обратили внимание на то, что Уильям, здороваясь со встречавшими их волонтерами и заходя в помещение, пару раз нежно коснулся спины своей жены. Кембриджи, как известно, не слишком часто проявляют на публике знаки внимания друг к другу, следуя неписанному правилу, установленному королевой Елизаветой.
A little rub on the back for Kate from William. pic.twitter.com/FeJuIYolFT— Rebecca English (@RE_DailyMail) November 12, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали, что королеву Елизавету назвали «фанаткой» Кейт Миддлтон.
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