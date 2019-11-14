Принц Уильям вышел в свет в зеленом бархате и раскрыл секрет Кейт Миддлтон (фото)

Мир

Британский принц Уильям посетил в Лондоне гала-концерт, посвященный 50-летию благотворительного фонда Centrepoint, помогающего бездомным молодым людям. На концерте присутствовала также его кузина — принцесса Беатрис, которая сейчас готовится к своей свадьбе с Эдоардо Мапелли Моцци. Принцесса была в длинном черном жакете-пальто поверх черного цветастого платья. На голове ее красовался эффектный обруч для волос — эту моду ввела в королевской семье жена Уильяма Кейт Миддлтон.

Сам Уильям, как пишет издание Express, удивил публику, прибыв на мероприятие в гламурном пиджаке из зеленого бархата с черным галстуком-бабочкой. Певица Рита Ора, с которой беседовал (и даже расцеловался принц) сделала ему комплимент относительного его костюма, заявив, что он ей нравится. На это принц в шутку ответил, что надо же и ему иногда получать похвалы. Обычно комплименты достаются стильной супруге принца. Уильям, впрочем, уже не в первый раз привлекает внимание выбором одежды. Так, во время недавнего визита в Пакистан, он заставил говорить о себе, нарядившись в традиционный местный наряд — шервани.

Принц Уильям и Рита Ора. Фото Getty

Уильям пообщался также с другими знаменитостями — в том числе и ведущей британского варианта телепроекта «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Клаудией Уинклман. Внук королевы Елизаветы признался, что «пару раз» смотрел это шоу. И добавил: «Кэтрин — большая его фанатка. И моя теща тоже его любит», говоря о своей жене Кейт Миддлтон и ее матери Кэрол Миддлтон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри объявили, что не будут встречать Рождество вместе с прочими членами королевской семьи в Сандрингеме.



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