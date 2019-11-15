История современности

киевская старина

— Мало кто знает, что на Софийской площади кроме памятника Богдану Хмельницкому, который установили 31 год назад, стоял обелиск, построенный по проекту выдающегося художника Георгия Нарбута (он создал дизайн денег и почтовых марок Украинской Народной Республики), — говорит автор вышедшего недавно исследования о памятниках Киева «Пам'ятники від слова пам’ять. Історичні розвідки» Александр Кучерук. — В декабре 1918 года в результате восстания власть в Украине перешла от гетмана Павла Скоропадского к Директории УНР. Вдохновленный этим событием Нарбут спроектировал обелиск и Триумфальную арку. Их возвели в Киеве на Софийской площади за несколько недель. Существует очень выразительный рисунок Нарбута на злобу дня: на Софийской площади собака писает на булаву Скоропадского и на белогвардейскую фуражку. А на заднем плане виднеется обелиск с трезубцем. Когда через два месяца под натиском российских большевистских войск армия УНР была вынуждена оставить Киев, «красные» сбили с обелиска трезубец и водрузили на него Красное знамя. Они дали обелиску название «Памятник труда». В начале 1920-х советские власти переименовали Софийскую площадь в площадь Героев Перекопа. А обелиск Нарбута простоял там до 1930-х годов.

«Деньги на памятник Кобзарю были конфискованы»

— Памятник гетману Богдану Хмельницкому на Софийской площади создал друг Тараса Шевченко скульптор из Белоруссии Михаил Микешин, — продолжает Александр Кучерук. — Микешин и Шевченко познакомились в Санкт-Петербурге после того, как Кобзарь вернулся из ссылки — в 1858 году. Михаил был младше Тараса Григорьевича на 20 лет, но это не помешало им подружиться. Те, кто знал Шевченко, вспоминали, что с виду он был самым обычным человеком: невысокий, лысый, с пузцом. Но имел харизму, люди тянулись к нему.

С созданного Нарбутом монумента на Софийской площади большевики сняли трезубец и водрузили Красное знамя

Микешину удавались многофигурные композиции: он является автором памятника «Тысячелетие России», в котором 128 персонажей (установлен в Новгороде). А в его памятнике царице Екатерине II в Санкт-Петербурге десять фигур. В памятнике Богдану Хмельницкому вторым по выразительности персонажем после гетмана должен был стать кобзарь с бандурой. Автор сделал его с лицом Тараса Шевченко.

Таким спроектировал памятник Богдану Хмельницкому Михаил Микешин

Автор проекта Михаил Микешин видел в одном из персонажей своего друга Тараса Шевченко

— Власти запретили включать в памятник персонажа с лицом опального поэта?

— Такого запрета не было. В окончательном варианте нет кобзаря с бандурой и других персонажей, кроме Хмельницкого, из-за банальной нехватки денег. В XIX веке была такая практика: примерно половину денег на сооружение одобренных властями памятников давал царь, остальное собирали граждане. Но на Хмельницкого народ давал очень неохотно — видимо, так украинцы выражали свое отношение к тому, что этот гетман связал судьбу отчизны с Московией.

«Денег, которые собирали целых десять лет, хватило только на фигуры самого Богдана и его коня», — говорит Александр Кучерук. Фото автора

Деньги на памятник собирали целых десять лет. Их хватило только на самого Богдана и его коня. Эту композицию отлили из бронзы и разместили по соседству с Софийской площадью во дворе здания Присутственных мест, в котором сейчас размещаются суды, полиция и пожарные. Не было средств на постамент. Из этой ситуации удалось выйти благодаря тому, что после завершения строительства подвесного моста через Днепр остался камень. Его решили отдать для создания памятника Хмельницкому. Вначале воздвигли основу постамента из кирпича, а затем обложили ее гранитом.

Памятник Богдану Хмельницкому накануне открытия

Во время церемонии открытия этого памятника, приуроченной к празднованию 900-летия Крещения Руси, произошла трагедия. Был жаркий июльский день 1888 года. Церемония получилась продолжительной, включала военный парад. Военный губернатор Александр Дрентельн, уже немолодой человек, сидя на коне, так перегрелся на палящем солнце, что у него случился апоплексический удар, и он скончался.

— Существует предание о том, что памятник Тарасу Шевченко в Киеве стоит на пьедестале, на котором в царские времена размещалась фигура императора Николая I. Это соответствует действительности?

— Нет. На самом деле гранит от этого постамента был использован для создания надгробия на Байковом кладбище лидеру Украинской Народной Республики историку Михаилу Грушевскому, умершему в ноябре 1934 года. Но легенда, о которой вы говорите, не лишена оснований: памятник Кобзарю (он открыт в 1939-м) стоит на том месте, где некогда возвышался бронзовый Николай I. Кстати, именно этот царь отправил Тараса в ссылку, подорвавшую здоровье поэта.

Поверженный монумент Николаю I. Сейчас на этом месте памятник Тарасу Шевченко

— До этого в Киеве не было памятника Шевченко?

— Был. Его установили на Европейской площади в 1919 году, но простоял он недолго — 1 августа того же года белогвардейцы Деникина захватили Киев и в тот же день уничтожили бюст Кобзаря.

Бюст Кобзаря был установлен на Европейской площади в 1919 году, но в том же году белогвардейцы его уничтожили

История с памятником Шевченко в Киеве давняя. Еще в 1906 году при Киевской городской думе был организован комитет по его созданию. В него вошли композитор Николай Лысенко, писатель Михаил Коцюбинский, художник Илья Репин, автор словаря украинского языка писатель Борис Гринченко, меценаты Никола Терещенко и Евгений Чикаленко, другие известные люди. В 1910 году был объявлен международный конкурс на лучший проект. К концу года поступило более 60 работ. Но жюри все их забраковало. Поэтому объявили второй конкурс. На него откликнулись 45 скульпторов. Но первое место ни одному из них не присудили. Был объявлен третий, а за ним и четвертый конкурсы. Наконец в начале 1914 года жюри сделало выбор — проект российского мастера Леонида Шервуда. Однако комитет проигнорировал это решение в пользу работы итальянца Антонио Шортино. Ему следовало изготовить фигуру Шевченко в Риме и доставить ее в Киев. Но осуществлению этого плана помешала Первая мировая война, разразившаяся в августе 1914 года. Комитет был распущен, а деньги, собранные на памятник, конфискованы.

«На нынешнем майдане Незалежности стоял бронзовый Столыпин»

— Где планировали разместить памятник Шевченко?

— Изначально предполагалось, что он будет установлен на Михайловской площади. Этому всячески препятствовал Киевский клуб российских националистов. В значительной мере из-за его противодействия городское начальство распорядилось, что Кобзарь будет стоять в другом месте — на Караваевской площади (ныне площадь Льва Толстого). А на Михайловской площади решили установить памятник княгине Ольге. Он задумывался как начало реализации масштабного проекта «Исторический путь» — между Софийской и Михайловской площадями планировалось создать целую галерею скульптур исторических личностей.

Памятник княгине Ольге, открытый в 1911 году, был разрушен большевиками. Восстановили его лишь в 1996-м

— Действительно ли проект «Исторический путь» был подражанием подобной аллее в Берлине?

— Именно так. Причем в Киеве скопировали даже идею композиции памятников на берлинской исторической аллее: посредине ключевая историческая личность, а рядом с ней — ее сподвижники или чем-то созвучные с ней персонажи. Возле княгини Ольги разместили апостола Андрея Первозванного и создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

В сентябре 1911 года памятник открыли. А через восемь лет большевики разрушили фигуру княгини, остальные скульптуры заколотили досками. В 1920-е годы памятник окончательно снесли. Его восстановили после провозглашения независимости Украины — в 1996 году. На тыльной стороне памятника есть табличка с именами людей, благодаря которым он был восстановлен. Изначально в этом списке был мэр Киева Леонид Косаковский. Однако перед самым открытием памятника Леонида Григорьевича сместили с должности. Вслед за этим фамилия Косаковского была с таблички стерта.

— Сейчас возле станции метро «Арсенальная» стоит пушка на постаменте. Правда, что изначально там стоял памятник изменникам Украины Искре и Кочубею?

— Да. Накануне Первой мировой войны в Российской империи проходила кампания увековечивания памятных исторических событий и дат. В ее рамках решили поставить на киевском Печерске памятник, предавшим Мазепу Искре и Кочубею. Это задание поручили военному ведомству. Оно нашло в своих рядах скульптора-любителя капитана Владимира Самонова. Он и создал перед самой войной в 1914 году аляповатый памятник. По решению министра культуры Украинской Народной Республики в 1918 году фигуры Искры и Кочубея были сняты. Однако кто-то их спрятал в дренажной системе холмов над Днепром. В 1947 году во время строительства Зеленого театра рабочие наткнулись на скульптуры. Бронзовых Искру и Кочубея отправили на переплавку. Мне довелось познакомиться с двумя ветеранами завода «Арсенал», которые выполнили эту работу.

Скульптор-любитель капитан Владимир Самонов возле своего детища — памятника Искре и Кочубею

Памятник Искре и Кочубею был установлен на месте, где сейчас находится пушка возле станции метро «Арсенальная»

Кстати, многие убеждены, что прах Искры и Кочубея покоится на территории Киево-Печерской лавры под старинной чугунной плитой. Но, скорее всего, это лишь кенотаф (надгробная плита, под которой нет останков покойных). Рядом с этой находится еще одна плита, надпись на которой гласит, что это могила премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, убитого в Киеве в 1911 году. На самом деле это тоже кенотаф. Дело в том, что в 1960-е годы на территории Лавры проходила масштабная реставрация, в ходе которой из могилы Столыпина и других погребений извлекли останки и где-то перезахоронили — назад не вернули. Тут следует сказать, что в 1913 году на нынешнем майдане Незалежности возле здания Киевской городской думы (оно не сохранилось) был установлен памятник Столыпину. Но вскоре после падения монархии, в марте 1917 года, его снесли. Что же касается Искры и Кочубея, то они вряд ли вообще были похоронены на территории Киево-Печерской лавры.

Памятник Столыпину

— Почему вы так считаете?

— Меня заинтересовало, почему два человека лежат под одной надгробной плитой. Когда Искра и Кочубей написали донос на Мазепу, Петр I приказал выяснить, не навет ли это. Во время следствия одного доносчика вообще не били, а второй получил десять ударов плетью. Они признались, что оболгали гетмана. Состоялся суд, приговоривший их к смерти. Петр I отправил Искру и Кочубея к Мазепе, чтобы приговор был приведен в исполнение в присутствии гетмана. Узников доставили в лагерь Мазепы в село Борщаговка, что возле Володарки (Киевская область). 3 июня 1709 года их казнили. Поскольку они являлись государственными преступниками, похоронить их следовало либо на месте казни, либо на обочине дороги.

После перехода Мазепы на сторону шведского короля (читайте об этом в публикации «Пока Мазепа вел переговоры с Карлом ХІІ, московиты поголовно вырезали население Батурина». — Авт.) Петр I в ноябре 1709 года встретился с вдовами Искры и Кочубея. Женщины попросили перезахоронить прах мужей на территории Киево-Печерской лавры. Однако вряд ли это удалось сделать: вскоре настала зима, выдавшаяся самой холодной за несколько столетий. А весной разразилась сильнейшая эпидемия холеры. Только осенью 1710 года в Лавре установили мраморное надгробие Искре и Кочубею, которое, скорее всего, было символическим. По крайней мере, документов о том, что под ним покоятся эти двое доносчиков, нет.

Через некоторое время было решено возвести новую трапезную церковь Лавры. Надгробие Искры и Кочубея попадало в зону строительства, поэтому его убрали. Церковь благополучно построили, а о надгробии доносчиков не позаботились. Когда проверяющий из Санкт-Петербурга возмутился, что в Лавре нет могилы «страстотерпцев» Искры и Кочубея, местное начальство сочинило письменное пояснение: при рытье котлована под фундамент новой трапезной наткнулись на склеп, в котором было два скелета. Не иначе как это Искра и Кочубей. Склеп замуровали, и он стал частью фундамента храма. Поди проверь, правда это или нет. А чтобы в дальнейшем не было претензий по этому делу, рядом с колокольней Лавры установили новый кенотаф, сохранившийся до наших дней.

Возле Борщаговки есть местность, которую называют Кочубеева могила. Должно быть, там он и погребен вместе с Искрой.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, с каким недовольством восприняли киевляне сооружение памятника князю Владимиру и других знаковых для столицы объектов: «Некрасивое, как неуклюжая черепаха, здание», — писали о Киевском оперном театре сразу после его возведения (фото)



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