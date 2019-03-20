Пока Мазепа вел переговоры с Карлом ХІІ, московиты поголовно вырезали население Батурина

История современности

— Иван Мазепа был первенцем в шляхетной семье, — говорит ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАНУ, доктор исторических наук доцент Ольга Ковалевская. — В молодости его отец Адам-Степан Мазепа по неосторожности убил шляхтича. За это его приговорили к инфамии — лишению шляхетской чести. Избежать столь сурового наказания можно было в том случае, если замуж за Адама-Степана согласилась бы выйти девушка благородного происхождения. Ею стала представительница известного шляхетского рода Марина Мокиевская. У них родилось двое детей — сын Иван и дочь Александра (Олеся). Адам-Степан сделал успешную карьеру: входил в ближайшее окружение вначале гетмана Богдана Хмельницкого, а затем сменившего его на этом посту Ивана Выговского. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в композиции «Вселенский собор» в Софии Киевской исследователи обнаружили изображение гетмана Ивана Мазепы.

— Когда Иван Мазепа окончил Киево-Могилянский коллегиум, отец отправил его ко двору польского короля Яна II Казимира, — продолжает Ольга Ковалевская. — Адам-Степан рассудил, что его единственный сын при королевском дворе научится многому, чего не постиг бы, оставшись в казацкой среде.

Умный, сообразительный и образованный Иван был хорошо принят польским монархом. Тот взял его с собой в Париж (по некоторым сведениям, во Франции Мазепа совершенствовал знание латыни, а в Голландии ознакомился с артиллерийским и фортификационным делом). Король стал доверять молодому украинцу выполнение различных поручений, в том числе дипломатических.

— В исторической литературе описан случай: кто-то из придворных оскорбил молодого Мазепу, и тот, не сдержавшись, обнажил в королевских покоях саблю, что было категорически запрещено. В наказание монарх якобы удалил Мазепу со двора. Это легенда?

— Да, ее сочинил в своих мемуарах недруг Мазепы польский шляхтич Ян-Хризостом Пасек, служивший вместе с будущим гетманом при королевском дворе. Пасек относился к Ивану высокомерно из-за того, что тот казацкого рода и православный. Между молодыми людьми сложились натянутые отношения. Масла в огонь подлило то, что Пасек связался со шляхтичами, готовившими заговор против монарха. Мазепе стало об этом известно, он рассказал королю. Расследование показало, что Пасек затесался в дурную компанию по глупости, и его оправдали. Но молодой поляк затаил злобу на Мазепу, однажды наговорил тому гадостей и даже ударил. Иван вспылил, на эмоциях выхватил саблю. Но король его за это со двора не удалял. Через некоторое время Мазепа сам попросил его отпустить, поскольку отец тяжело заболел и нужно было помочь матери управляться с хозяйством. Его служба при дворе продлилась шесть лет.

— В книгах о Мазепе есть такая история: когда он вернулся к родителям, у него начался роман с молодой замужней женщиной, жившей по соседству. Ее пожилой муж со своими слугами схватил Ивана и велел привязать к хвосту коня. Получив удар плетью, скакун понесся, таща по земле молодого любовника. Этот случай имел место?

— Нет. Автор этого вымысла тот же Ян-Хризостом Пасек. Он писал свои мемуары в конце жизни, так и не сделав карьеру. А нелюбимый им Мазепа к тому времени был гетманом. Пасек, движимый завистью, придумал историю о том, как обманутый муж жестоко наказал любовника своей супруги. Получилось так, что вымысел Пасека о неудачном любовном приключении Ивана переписал другой польский автор — Эразм Отвиновский, а за ним эту историю повторили в своих книгах Вольтер, Виктор Гюго, Джордж Гордон Байрон, польский поэт, драматург Юлиуш Словацкий.

Впрочем, не исключено, что фантазии Пасека опирались на имевшую место любовную драму: когда Мазепа гостил у родственников на Волыни, у него действительно возникли отношения с замужней женщиной Еленой Загоровской. Сохранилось судебное дело о разводе четы Загоровских. Однако их брак так и не был расторгнут. Супруги просто разъехались. Это не дало Мазепе возможности жениться на Елене.

— Мазепа вступил в брак с другой?

— Да, с вдовой, матерью двоих детей Анной Фридрикевич, которая была немного старше Мазепы. Это был выгодный брак: Анна являлась родственницей правобережного гетмана Петра Дорошенко. После свадьбы Мазепа оказался в его свите. Дорошенко отправлял Ивана к соседним властителям с дипломатическими миссиями. В одной из таких поездок Мазепа оказался на волосок от гибели.

— Что же с ним стряслось?

— Дорошенко заключил союз с Крымским ханством и принял протекторат Османской империи над Правобережной Украиной. В качестве подарка султану он отправил христианских невольников. Сопровождать их выпало Мазепе. По дороге процессию перехватили запорожские казаки. Они были крайне возмущены тем, что в неволю везут православных людей. Вознамерились казнить за это посланника Дорошенко. К счастью, за него заступился атаман запорожцев Иван Сирко — Мазепа к тому времени уже был человеком известным. Через некоторое время его отпустили.

— Как получилось, что Мазепа стал служить левобережному гетману, подчинявшемуся Московии?

— В условиях разорения Правобережной Украины продолжительными войнами Дорошенко был вынужден отказаться от гетманской булавы в пользу левобережного гетмана Ивана Самойловича. После этого все окружение Дорошенко было арестовано и отправлено в Москву, в том числе Мазепа. Его допросили и по просьбе Самойловича прислали к нему. Гетман поручил хорошо образованному и обладавшему шляхетскими манерами Ивану воспитание своих сыновей.

— У Мазепы и его жены Анны были общие дети?

— По некоторым сведениям, у них родилась дочка, но она умерла в младенчестве. Мазепа занимался воспитанием детей жены от первого брака, а также сыновей своей родной сестры Александры и многочисленных крестников.

— Какие события привели к смещению Самойловича и избранию Мазепы гетманом?

— Это стало последствием неудачного похода в Крым. Расскажу по порядку. В 1686 году Московия подписала с Речью Посполитой так называемый Вечный мир, а затем стала членом Христианской лиги — союза государств, противостоявших экспансии Османской империи. В связи с этим Московия затеяла поход на союзника этой империи — Крымское ханство. Участие в военных действиях должны были принять и украинские казаки. Но им это было совершенно невыгодно, особенно полкам, находившимся на юге Гетманщины. Ведь у них сложились мирные взаимовыгодные отношения с крымскими татарами: на границе были поделены пастбища, шла оживленная торговля. А тут вдруг: «Воюйте!» Войска двигались двумя колоннами: в одной московские стрельцы, в другой — казаки. До Перекопа ни одна из них не добралась — татары вовремя подожгли степь. Не исключено, что Самойлович тайно сообщил им о походе — об этом сказано в доносе на него.

Как бы там ни было, возглавлявший стрелецкое войско князь Василий Голицын (он был фаворитом царевны Софии, которая правила тогда Московией) решил свалить вину за провал кампании на Самойловича. Для этого подтолкнул казацкую старшину написать донос на гетмана. Когда объединенное войско остановилось на берегу речки Коломак, Голицын направил Софии письмо с предложением арестовать гетмана. Царевна согласилась, и Самойловича, а также его сыновей взяли под стражу. К тому времени часть казаков уже распустили по домам. Оставшихся окружило московское войско, и Голицын настоял, чтобы тут же на берегу Коломака казаки выбрали нового гетмана.

Выборы состоялись 25 июля 1687 года. Их провели по всем правилам: был не один, а сразу четверо кандидатов. Большинство голосов получил Мазепа.

Первым делом новому гетману нужно было спасать казну: была угроза, что ее заберут в Москву. Пришлось половину казны потратить на подношения московским сановникам.

Через два года после этого в Москве произошел государственный переворот. Партия Нарышкиных привела к власти Петра I. Поддержав молодого монарха, Мазепа сохранил за собой гетманскую булаву. Он надеялся, что благодаря большой разнице в возрасте сможет влиять на молодого монарха. И эти надежды оправдались. Для гетмана было очень важно заключить с Московией новые статьи (договоры) о своих правах и обязанностях. Дело в том, что действовавшие на тот момент Коломацкие статьи, по сути, лишили Гетманщину автономных прав. Примечательно, что по этим статьям гетман был обязан даже способствовать заключению браков между украинцами и московитами.



* Ольга Ковалевская: «При Мазепе московиты не вмешивались в дела Гетманщины». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Вскоре после того, как Петр I занял трон, Мазепа сумел добиться подписания Московских статей, которые серьезно расширили права Гетманщины и ее лидера, — продолжает Ольга Ковалевская. — Благодаря этому московиты не вмешивались в управление Гетманщиной, их полки были выведены из всех украинских городов, кроме столицы Батурина. Гетман получил возможность самостоятельно распоряжаться казной, решать, кто займет ту или иную ответственную должность, даровать имения… Ему было предоставлено право иметь сеть своих агентов за рубежом.

— Его любили в народе?

— И да, и нет. С одной стороны, ему удалось умело выстроить отношения со всеми слоями населения. Например, он поддержал крестьянство, которое ущемляла старшина, заставлявшая земледельцев отбывать повинности по три, а то и пять дней в неделю. Мазепа издал универсал, которым исполнение повинности ограничивалось одним, максимум двумя днями. Гетман хорошо ладил с духовенством, много жертвовал на общественные проекты. Но у него было много завистников. Некоторые из них не упускали случая донести на гетмана.

— Что стало толчком к тому, что Мазепа начал тайные переговоры со шведским королем Карлом XII?

— Одной из основных причин стали планы Петра I преобразовать казацкие полки в драгунские и включить их в состав своей армии. Реализация этого проекта означала уничтожение основ уклада жизни в Гетманщине. Одним из способов устранить эту угрозу являлась замена государства-покровителя. Но законно отказаться от протекции Московии можно было только в том случае, если она нарушила какую-либо очень важную статью договора с Гетманщиной, основная из которых — обязанность защитить от внешней агрессии.



* Иван Мазепа решил перейти на сторону Швеции, когда царь Петр I задумал разрушить основы уклада жизни казацкой державы

— Московия нарушила эту свою обязанность?

— Фактически, да. Когда войско Карла XII двигалось поблизости от границы Гетманщины, на военном совещании в городе Жовква Мазепа сказал царю: «Семь из десяти моих полков находятся при твоей армии. Если Карл XII изменит маршрут и пойдет на Гетманщину, мне не с кем будет обороняться. Дай хотя бы десять тысяч казаков». Петр ответил: «Я не дам тебе и десяти человек. Защищайся, как хочешь». Произнеся эти слова, царь фактически снял с Мазепы обязательство быть верным Московии.

— Гетман начал поиск возможностей избавиться от московского протектората?

— Конечно. Сперва он завязал переписку с польским королем Станиславом Лещинским. Ведь в среде казацкой старшины помнили о Гадячских статьях, подписанных гетманом Иваном Выговским (правил после Богдана Хмельницкого) с Речью Посполитой, по которым Гетманщина вместе с Польшей и Литвой становилась третьим равноправным членом этой федеративной державы. Но Гадячские статьи так и не были реализованы. Их можно было подписать заново и вернуть Гетманщину в состав Речи Посполитой.

Однако это федеративное государство тогда порядком ослабло из-за раскола — в Речи Посполитой было одновременно два короля: Станислав Лещинский, которого поддерживал шведский монарх Карл XII, и союзник Московии Август II Саксонский.

Мазепа решил не делать ставку на Польшу и обратился к давнишнему замыслу Богдана Хмельницкого — попросить покровительства у Швеции. Преимущество такого союза было в том, что Швеция не имела общей границы с Гетманщиной, поэтому вмешательство Карла XII в дела казацкой республики было бы минимальным.

Гетман начал тайные переговоры со шведским королем, чтобы с его помощью избавиться от московского диктата.

— Примерно в это время у Мазепы возникли романтические отношения с его крестницей Мотрей Кочубей?

— Да. Следует сказать, что эту историю поэт Александр Пушкин ужасно исказил в поэме «Полтава»: мол, старик совратил юную девушку. На самом деле, ей тогда было не 16 лет, как пишет Пушкин, а 18 или 20 (точная дата рождения Мотри неизвестна). Ее отношения с Мазепой носили пристойный характер — физической близости не было. Когда девушка, не выдержав травли, устроенной ее матерью и сестрой, сбежала к Мазепе, он вернул ее домой. После этого гетман заслал сватов, но родители Мотри не согласились отдать дочь замуж за 65-летнего Мазепу. Он также обратился за поддержкой в этом вопросе к церковным иерархам, но и те не помогли.

Когда стало окончательно ясно, что жениться на Мотре не удастся, гетман решил найти ей умного, богатого, симпатичного жениха. Выбор пал на Семена Чуйкевича, сына руководителя Генеральной военной канцелярии и генерального судьи. Мазепа был на их свадьбе.

Но все это не удовлетворило отца Мотри Василия Кочубея — у того был целый ряд претензий к гетману, и он пошел на подлость: вместе со свояком Иваном Искрой написал донос царю, в котором сообщил о «сношениях Мазепы с иностранными державами», представил его развратником, обвинил в других «грехах».

Кстати, о переписке Мазепы с Мотрей мы знаем исключительно из этого доноса.

— Мотря была счастлива в браке?

— Я бы этого не сказала. Через несколько лет после свадьбы она попросила мужа, чтобы он разрешил ей стать монахиней. Мотря стала игуменьей монастыря в Нежине, прожила недолго — умерла молодой от болезни.



* В браке Мотря Кочубей не была счастлива, попросила мужа отпустить ее в монастырь

— Когда Мазепа открыто перешел на сторону Карла XII?

— Осенью 1708 года. Шведская армия тогда подошла к Гетманщине, настало время решительных действий. Гетман с частью своего войска отправился из Батурина в ставку Карла XII. При этом приказал гарнизону Батурина ни в коем случае не пускать в город московские войска.

Гетман встретился со шведской армией на севере нынешней Черниговской области возле села Горки. Официальная аудиенция Мазепы у шведского короля состоялась 28 октября 1708 года. По свидетельствам придворных, лидер Гетманщины произвел на монарха весьма хорошее впечатление: гетман в совершенстве владел латынью, знал тонкости этикета, был прекрасным собеседником.

Но он спешил побыстрее вернуться в Батурин — видимо, интуитивно чувствовал, что там произошло что-то плохое. Мазепа застал свою столицу разрушенной и сожженной. Население было поголовно вырезано — изверги не пощадили даже детей. Оказалось, что московские войска под предводительством Меньшикова взяли город в осаду. Батурин пал из-за предателя — обозного казака Ивана Носа. Он показал врагу подземный ход, который шел от берега речки в Вознесенскую церковь, находившуюся в городе. Когда казаки были на крепостных стенах, штурмовые отряды московитов вышли из Вознесенской церкви и ударили защитникам города в спину. Над попавшими в плен казаками чудовищно издевались. Их трупы посадили на колья, привязали к плотам и пустили по речке Десне, которая впадает в Днепр — чтобы вся Украина их увидела и содрогнулась от ужаса.

Кроме этой кошмарной акции устрашения, были предприняты пропагандистские меры: Петр I разослал грамоты по Гетманщине, обвиняя Мазепу в предательстве. Мало кто из казаков знал, из-за чего гетман перешел на сторону Карла XII, поэтому на местах его не поддержали.

— Где находился Мазепа со своими полками во время Полтавской битвы?

— Вместе со шведской армией. Правда, король не разрешил казакам участвовать в битве, поскольку считал ее личным столкновением с Петром I. Поэтому Мазепа со своими полками находился с обозом.

К сожалению, излишняя смелость сыграла с 31-летним шведским королем злую шутку: за день до сражения он лично осматривал редуты на глазах у противника. Московиты открыли огонь, и пуля попала в ногу Карлу XII. Считая рану несерьезной, он не позволил обработать ее сразу. На следующий день в разгар битвы (она произошла 27 июля 1709 года) он потерял сознание на поле боя. Шведские солдаты видели, как уносят короля, которого они считали своим талисманом. Это подействовало на многих из них угнетающе. Кроме того, оказалось, что в штабе не знали плана всего сражения — король держал его в голове. Все эти роковые случайности помогли московитам выиграть битву.

Началось отступление шведско-казацких сил. В это время конный отряд московитов помчался к переправе через Днепр возле села Переволочная и успел прибыть туда первым. Враг сжег почти все лодки. Из-за этого переправа затянулась. Запорожские казаки ее прикрывали. Им пришлось вступить в бой с превосходившими силами противника. Многие раненые казаки предпочитали убить себя — лишь бы не попасть в плен. Тех, кого московитам удалось взять живыми, страшно истязали, а затем истерзанные тела на плотах пустили по Днепру.

Карл XII с остатками своего войска сначала остановился в Очакове, а когда получил разрешение от турецкого султана, перебрался в Бендерскую крепость на Днестре. Мазепа со своим окружением разбил лагерь в нескольких километрах от Бендер в селе Варница. Нет сомнений, что он находился в угнетенном состоянии, и это ускорило его кончину. Гетман умер в ночь с 21 на 22 сентября 1709 года. Его похоронили там же, в Варнице. Затем гроб с телом перенесли в церковь монастыря святого Георгия в городе Галац (это в Румынии). В XIX веке румынские власти распорядились, чтобы все останки, покоившиеся в этом храме, перенесли на монастырское кладбище. А в XX веке при коммунистическом режиме монастырь и погост снесли — чтобы построить на этом месте жилой микрорайон. Так что могила гетмана не сохранилась. А микрорайон румыны назвали Мазепа. В парке Галаца в начале 2000-х годов установили памятник славному гетману.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Константинопольский патриархат никогда не признавал анафему, наложенную на Ивана Мазепу Российской православной церковью.

Тем временем исследователь биографии Мазепы Сергей Павленко нашел 12 прижизненных портретов гетмана. А на Афоне был обнаружен ценный исторический источник — поминальник украинской казацкой старшины XVII века.



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