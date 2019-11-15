Настоящий герой: история о маленьком украинце из Донецка растрогала сеть

Украина

Эту историю опубликовала в Facebook жительница оккупированного Донецка, имя которой мы не называем из соображений безопасности. Приводим ее рассказ полностью.

«Соседке позвонила воспитательница из детсада:

— Вы представляете, ваш сын сказал, что мы живем в Украине!

— А что он не так сказал? Загляните в ваш «дэнээровский» паспорт, если он у вас есть, там черным по белому написано, что Донецк — это Украина, вы мне хоть на одной карте можете показать что это не так?!"

«Сил нет молчать, сил нет так жить», — с горечью призналась автор.

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Вот несколько комментариев к этому рассказу.

«Ребенок умничка, настоящий герой. И мама молодец».

«Низький уклін і йому, і сусідці».

«Внучка как-то пришла из садика и говорит. что наша родина — „ДНР“. Пришлось провести беседу».

«Держитесь все вместе. Чем больше таких патриотов, тем быстрее развалятся фекальные «республики».

«Пусть в Россию поедут. Будут приятно удивлены. Водитель практически дословно всегда говорит: «Повторяю для дятлов! В миграционной карте никакого «дэнэрэ», пишем по буквам — Ук-ра-и-на».

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