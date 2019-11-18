Мир

Королевские эксперты считают, что Ее Величество Елизавета II утратила контроль над своей собственной семьей и больше не может влиять на ситуацию. Такое мнение выразил королевский корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл.

Сначала была публичная ссора со СМИ принца Гарри и Меган Маркл, которую некоторые эксперты назвали «истерикой». Как известно, герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на ряд британских изданий, обвинив их во вмешательстве в свою частную жизнь. Вражду Гарри и Меган с прессой не одобряют королевские советники, однако супруги решили пойти своим путем, игнорируя рекомендации Букингемского дворца.

Теперь же очередной скандал вызвало интервью среднего сына королевы — 59-летнего герцога Йоркского, принца Эндрю. Его 45-минутную беседу с журналисткой Би-би-си Эмили Мэйтлис, которая не стеснялась задавать принцу откровенные вопросы, назвали «полной пиар-катастрофой».

Принц Эндрю

Эндрю решил впервые лично рассказать о своих отношениях с покончившим собой в тюрьме миллиардером Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальных преступлениях — в частности, в педофилии и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство. Сообщалось, что королева была поставлена в известность об интервью. Однако, инсайдеры утверждают, что Ее Величество и ее штат не одобряли этот шаг.

«Они могли бы посоветовать ему не делать этого, если бы их мнением поинтересовались. Королеву информировали о готовящемся интервью, но ей 93 года, и она уже не может демонстрировать тот мощный контроль, который у нее был… Наблюдается нехватка сильного центрального контроля. У нас имеется уже два эпизода за последние пару месяцев, когда высокопоставленные члены королевской семьи поступают по-своему. У нас был принц Гарри со своими нападками на таблоиды — что было сделано категорически вопреки советам представителей его команды по коммуникациям, которые пришли в отчаяние от этого. Теперь у нас похожая ситуация. Главные советники королевы во дворце не имели отношения к дебатам принца Эндрю», — заявил Уитчелл. По его мнению, Эндрю принял это самостоятельное решение, чтобы подвести черту под этой темой. Но вышло все не так, как он планировал, и идея дать подобное беспрецедентное интервью на самом деле была не самой мудрой.

Сам принц Эндрю, как пишет издание Daily Mail, признался, что совершил ошибку, не выразив в интервью сочувствия к жертвам Эпштейна, а сосредоточившись лишь на своей собственной защите. Как писали ранее «ФАКТЫ», принц заявил, что сожалеет о том, что продолжал общаться с Эпштейном после того, как тот в 2008 году был признан виновным и приговорен к тюремному заключению. И что этим он подвел королевскую семью. Он также категорически опроверг обвинения, выдвинутые против него ныне 35-летней Вирджинией Робертс (по мужу — Джуффре), которая утверждает, что по принуждению со стороны Эпштейна трижды занималась сексом с Эндрю, когда ей было всего 17 лет. Эндрю заявил, что не «припоминает, чтобы когда-либо встречался с этой леди», что никогда не занимался с Вирджинией сексом и что фотография, на которой они изображены вместе, могла быть подделкой. На слова Вирджинии о том, что он сильно потел, когда они танцевали в лондонском ночном клубе перед сексом, он сказал, что он не мог обильно потеть из-за «передозировки адреналина», которая у него была после инцидента, случившегося во время Фолклендской войны. «Есть небольшая проблема с потовыделением, потому что у меня есть своеобразное заболевание, которое заключается в том, что я не потел тогда», — сказал принц.

Герцог также в качестве аргумента в пользу того, что фотография поддельна, не слишком убедительно привел тот факт, что «никогда не носил» подобную повседневную одежду в Лондоне, всегда выходя их дома в костюме и галстуке, и что он не мог позировать с дамой в такой фривольной позе — обнимая ее за талию. Будучи членом королевской семьи он, якобы, всегда соблюдал формальности на публике.

Между тем СМИ тут же поймали принца на лжи. В сеть попали сделанные в 2000-х годах фотографии и видео с вечеринок, на котором заметно, что принц сильно потеет, а также свободно обнимается с женщинами на людях.

К тому же, как пишет издание Express, странное «алиби» принца опроверг врач-дерматолог Джон Хок. По словам специалисты, передозировка адреналина скорее вызвала бы повышенное потоотделение, а не его отсутствие.

Принц также удивил публику заявлением, что именно 10 марта 2001 года (в этот день, по словам Роберт, они занялись сексом впервые), он провел вместе со своей дочерью Беатрис. На вопрос, как он может так точно помнить, что он делал именно в этот день 18 лет назад, принц сказал, что они с дочерью посетили пиццерию, а для него такой поход «очень необычен» — поэтому, мол, врезался в память.

В общем, эксперты сошлись во мнении, что интервью герцога Йоркского только породило новые вопросы к нему. И что оно лишь нанесло еще больше ущерба его репутации, и без того подмоченной дружбой с Эпштейном.

Бывший королевский корреспондент по королевским делам Дженни Бойд отметила, что интервью Эндрю напоминает то, как в 1995 году принцесса Диана также решила излить душу в интервью Би-би-си. И напомнила, к какому громкому скандалу это привело.

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