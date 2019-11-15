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14 ноября наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отметил свое 71-летие. Родственники поздравили его дистанционно — через соцсети. Чарльз в это время находился с визитом в Индии. Предполагалось, что в свой праздник он будет один. Его супруга Камилла осталась в Лондоне — она недавно перенесла сильную простуду. А кроме того, 72-летняя герцогиня Корнуольская очень боится летать и пользуется самолетами лишь в крайних случаях, стараясь по возможности избежать перелетов.

Однако ради любимого мужа Камилла пошла на жертву. Ко дню его рождения она прилетела в Индию из Лондона и устроила ему незабываемый отдых в оздоровительном центре-курорте SOUKYA близ города Бангалор — стоимостью 930 тысяч долларов за ночь. Как сообщает Daily Mail, супруги наслаждались вегетарианскими блюдами, занимались йогой и пользовались услугами, которые предоставляет центр — в том числе лечебными процедурами. Камилла ранее была здесь уже пять раз, и ей очень нравится это место.

В субботу набравшиеся сил Чарльз и Камилла отправятся с официальным визитом в Новую Зеландию.

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