24.11 / 24.36 26.49 / 26.88
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Герцогиня Камилла сделала своему мужу принцу Чарльзу романтический сюрприз на день рождения (фото)

20:37 15 ноября 2019 91
Принц Чарльз и Камилла
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

14 ноября наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отметил свое 71-летие. Родственники поздравили его дистанционно — через соцсети. Чарльз в это время находился с визитом в Индии. Предполагалось, что в свой праздник он будет один. Его супруга Камилла осталась в Лондоне — она недавно перенесла сильную простуду. А кроме того, 72-летняя герцогиня Корнуольская очень боится летать и пользуется самолетами лишь в крайних случаях, стараясь по возможности избежать перелетов.

Однако ради любимого мужа Камилла пошла на жертву. Ко дню его рождения она прилетела в Индию из Лондона и устроила ему незабываемый отдых в оздоровительном центре-курорте SOUKYA близ города Бангалор — стоимостью 930 тысяч долларов за ночь. Как сообщает Daily Mail, супруги наслаждались вегетарианскими блюдами, занимались йогой и пользовались услугами, которые предоставляет центр — в том числе лечебными процедурами. Камилла ранее была здесь уже пять раз, и ей очень нравится это место.

В субботу набравшиеся сил Чарльз и Камилла отправятся с официальным визитом в Новую Зеландию.

Читайте также: Хиллари Клинтон тайно побывала в гостях у Меган Маркл и подержала на руках Арчи.

Читайте также: Кейт Миддлтон в наряде цвета фуксии стоимостью 3500 долларов встретилась с больными детьми.

Читайте также: Знак судьбы: в сети появилось совместное фото дедушек принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сделанное в 1962 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)

Заворотнюк

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк

Крокодил

15-летний мальчик отбил сестру у крокодила (фото)

Выплаты

Зарплаты и пенсии в Украине вырастут: названы суммы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер