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Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла находятся с восьмидневным официальным визитом в Новой Зеландии. Во время торжественной встречи, устроенной высоким гостям из Великобритании в Доме правительства в Окленде, для Чарльза и Камиллы исполнили ритуальный танец маори — хаку. Во время него танцоры топают ногами, кричат, бьют себя по груди и бедрам. Танец сопровождается гримасами — по ним определяется, насколько хорошо его исполнение.

Чарльз и Камилла здоровались с чиновниками и танцорами в традиционном новозеландском стиле — соприкасаясь носами. Это приветствие называется «хунги».

Prince Charles took part in a traditional Māori welcoming ceremony as he and his wife Camilla arrived in New Zealand for a weeklong visit. https://t.co/ct7JkMC8zf pic.twitter.com/JkCE3HBTZ0 — ABC News (@ABC) November 19, 2019

Как пишет издание Express, 72-летняя Камилла, однако, совершила ошибку, надев шляпку с довольно широкими полями. В результате воин маори, с которым здоровалась герцогиня, болезненно поморщился, когда шляпа уперлась ему в лоб, доставив дискомфорт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Камилла сделала Чарльзу романтический сюрприз на его день рождения.

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