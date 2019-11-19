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Королевская ошибка: шляпа жены принца Чарльза Камиллы заставила поморщиться воина маори (фото, видео)
Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла находятся с восьмидневным официальным визитом в Новой Зеландии. Во время торжественной встречи, устроенной высоким гостям из Великобритании в Доме правительства в Окленде, для Чарльза и Камиллы исполнили ритуальный танец маори — хаку. Во время него танцоры топают ногами, кричат, бьют себя по груди и бедрам. Танец сопровождается гримасами — по ним определяется, насколько хорошо его исполнение.
Чарльз и Камилла здоровались с чиновниками и танцорами в традиционном новозеландском стиле — соприкасаясь носами. Это приветствие называется «хунги».
Prince Charles took part in a traditional Māori welcoming ceremony as he and his wife Camilla arrived in New Zealand for a weeklong visit. https://t.co/ct7JkMC8zf pic.twitter.com/JkCE3HBTZ0— ABC News (@ABC) November 19, 2019
Как пишет издание Express, 72-летняя Камилла, однако, совершила ошибку, надев шляпку с довольно широкими полями. В результате воин маори, с которым здоровалась герцогиня, болезненно поморщился, когда шляпа уперлась ему в лоб, доставив дискомфорт.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Камилла сделала Чарльзу романтический сюрприз на его день рождения.
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