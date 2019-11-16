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Первый шаг: Пристайко рассказал, как вернуть контроль над границей с РФ до выборов в ОРДЛО
Министр иностранных дел Вадим Пристайко, заявивший о возможном выходе Украины из Минских соглашений, считает, что контроль над границей с Россией можно вернуть до проведения выборов в ОРДЛО. Об этом он сказал в интервью BBC.
По словам главы МИДа, прежде всего не стоит подменять понятия «контроль Украины над границей» и «контроль над границей в целом».
«В ходе переговоров можно выйти на формулу, когда контроль над границей осуществляется совместно — к примеру, Украиной и ОБСЕ», — предполагает дипломат.
По словам Пристайко, на территории Украины действуют две миссии — одна СММ ОБСЕ, а также наблюдательная миссия, которая находится в двух пунктах пересечения между Украиной и Россией на границе. Одной из идей было расширить эту миссию на все 400 километров границы за счет технических средств, дронов, камер.
«Это уже первый шаг, чтобы кто-то, кроме россиян, контролировал границу», — полагает министр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сокурсник Владимира Путина по институту КГБ рассказал, какая печальная участь ждет Украину после реализации Минских соглашений. По словам бывшего разведчика, в стране начнется хаос, будут организовываться взрывы и убийства, а премьер-министром станет Виктор Медведчук.
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